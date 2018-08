Berwisata ke Singapura, Jangan Lewatkan 5 Destinasi Ini

Jakarta: Singapura, meskipun tergolong negara dengan wilayah yang kecil, tetap menarik untuk dikunjungi. Di sana banyak dijumpai bangunan bergaya futuristik, gaya hidup berbagai masyarakat multietnis, bermacam-macam tempat wisata, juga menjadi surga belanja.

Jika Anda berkunjung ke Singapura, ada lima destinasi yang tak boleh dilewatkan.



1. Gardens by The Bay

Taman alam ini akan memanjakan Anda yang sejenak ingin melepas penat dari hiruk-pikuk kota. Gardens by The Bay membentang seluas 101 hektare pada lahan reklamasi di Central Region Singapura, bersebelahan dengan Marina Reservoir. Salah satu yang unik ialah Cloud Forest, berupa gedung bergaya futuristik setinggi 35 meter dan dikelilingi tanaman rimbun.Goodwood Park Hotel merupakan salah satu hotel terbaik dan bersejarah di pusat Singapura. Awalnya, hotel yang dibangun tahun 1900 ini dikenal sebagai Teutonia Club, sebuah tempat elite bagi ekspatriat Jerman di Negeri Singa. Kemudian pada 1918, tiga laki-laki bersaudara dari keluarga Manasseh membeli gedung tersebut dan menamainya Goodwood Hall. Lalu pada 1929, nama gedung kembali diubah menjadi Goodwood Park Hotel. Perlu Anda ketahui pula,menjadi salah satu yang terkenal pada akhir 1930-an. Tercatat beberapa pesohor pernah menginap di hotel berkelas ini, yaitu Duke of Windsor dan Prince of Wales.National Gallery Singapore atau Galeri Nasional Singapura terletak tepat di jantung Civic Distric di Balai Kota dan bekas gedung Mahkamah Agung. Museum yang berdiri di atas lahan seluas 64 ribu meter persegi ini menampilkan lebih dari 8 ribu karya dari National Collection Singapura, dan menjadi salah satu museum dengan koleksi terbesar seni modern Asia Tenggara sejak abad ke-19 hingga kini. Di sana dipamerkan lukisan dari sejumlah seniman besar seperti Georgette Chen, Chen Chong Swee, Chen Wen Hsi, Cheong Soo Pieng, dan Liu Kang.Ini adalah bangunan kebanggaan Singapura. Berlokasi di lantai 57, pengunjung dapat menyaksikan pemandangan dari ketinggian 191 meter di atas permukaan tanah. Anda akan disambut panorama megah gedung bertingkat di Singapura, juga Esplanade, danau Marina Bay, taman avatar Garden By The Bay, Merlion Park, dan Singapore River.Museum yang berada di kawasan Marina Bay ini merupakan museum yang menyajikan pameran lukisan karya seniman ternama di dunia. Di dalamnya ada 21 galeri yang tersebar di lebih dari tiga lantai yang luasnya sekitar 50 ribu meter persegi. Museum ini menampilkan pameran tetap berjudul A Journey Through Creativity, serta memiliki tiga area galeri yakni Curiosity, Inspiration, dan Expression. Menariknya lagi, desain museum ini sangat ikonik dengan bentuk simbol tangan terbuka yang bermakna Singapura menyambut wisatawan dengan kesepuluh jarinya.Bagaimana, apakah Anda tertarik mengunjunginya? Untuk sampai ke Singapura, Anda bisa memilih terbang bersama Singapore Airlines atau SilkAir. Ini adalah pilihan terbaik karena Anda dapat sekaligus menikmati program(BPP). Keistimewaan progam ini ialah boarding pass yang Anda miliki tidak hanya digunakan untuk terbang saja, namun Anda juga akan memperoleh hak istimewa dari boarding pass tersebut. Hanya dengan menunjukkan, Anda bisa mendapatkan diskon eksklusif untuk menginap di hotel, penyewaan mobil, restoran, butik, pusat perbelanjaan, dan tempat wisata lainnya.Ratusan transaksi terbaik di Singapura,, dan banyak destinasi lainnya dapat menjadi milik Anda dengan menunjukkan boarding pass Singapore Airlines atau SilkAir di gerai yang berpartisipasi. Penawaran ini berlaku selama satu bulan dari tanggal perjalanan Anda. Di Bandara Changi Singapura, hak istimewa ini berlaku selama 30 hari dari tanggal perjalanan. Selain itu, jika Anda anggota KrisFlyer atau PPS Club, dapat juga menikmati hak istimewa itu sepanjang tahun.Tak hanya itu saja, Anda yang terbang denganatau SilkAir dengan waktu transit di Changi selama lebih dari 5,5 jam bisa mendapatkan kesempatan mengikuti program(FST). Nikmati City Tour gratis di Singapura selama 2,5 jam. Program ini hasil kerja sama antara Singapore Airlines, Singapore Tourism Board, dan Changi Airport Group.Yang harus Anda lakukan adalah mendaftar setidaknya satu jam sebelum memulai tur pada saat kedatangan, dengan mengunjungiyang berlokasi di dekat Transfer Lounge F di Terminal 2, atau Transfer Lounge A di Terminal 3. Pada program FST ini berlaku prinsip "siapa cepat, dia dapat" karena terbatasnya tempat duduk untuk tur.Patut Anda ketahui bahwa selama mengikuti program FST, peserta tidak bisa berkeliling sendiri di Singapura selama 2,5 jam karena program ini memiliki pemandu wisata khusus. Selama tur berlangsung, pemandu wisata pun hanya akan berkomunikasi dalam bahasa Inggris.Tunggu apalagi? Ayo, segera manfaatkanini sekarang juga!(ROS)