Rayakan Natal dan Tahun Baru 2018 dengan Kristmastology

Jakarta: Menyambut Natal dan Tahun Baru 2018, Kuningan City menghadirkan beragam hiburan dan tawaran terbaik yang dibalut tema Kristmastology pada 16 November 2018 hingga 6 Januari 2019.



Acara yang masuk dalam rangkaian ulang tahun keenam Kuningan City itu turut menghadirkan pertunjukan musik #KCConcert yang menampilkan lebih dari 50 band dan musisi ternama, baik lokal maupun internasional. Tidak ketinggalan juga ada pameran berbasis komunitas.

Jangan lewatkan juga diskon khusus #KCShopping MidDay Madness Sale, hanya berlaku selama enam jam pada periode 14-16 Desember 2018.Kuningan City juga menghadirkan pengalaman mencicipi rasa dalam #KCKuisine Go-Food Festival yang akan hadir sepanjang akhir tahun dengan puluhan partisipan tenant food and beverage yang pastinya lezat dan bervariasi.Pengunjung Kuningan City akan dimanjakan pengalaman dan sensasi wahana #KCexperience Urban Claw yang dibuat untuk menciptakan pengalaman berbelanja tak terlupakan.#KCEXPERIENCE: URBAN CLAWUrban Claw dapat ditemui di area Ground Floor Kuningan City Mall. Tidak akan sulit mencari Urban Claw karena wahana permainan ini memiliki tinggi enam meter, sehingga menjadi daya tarik tersendiri di Kuningan City Mall.Urban Claw dimulai pada 10 Agustus 2018 dan dihadirkan sepanjang tahun dengan hype dan temayang berbeda setiap bulannya. Menjadi atraksi terbesar dan pertama di dalam shopping center di Jakarta.#KCSHOPPING : MIDDAY MADNESS SALE (6 HOUR ONLY)Dalam rangka anniversary Kuningan City yang keenam, Natal, dan Tahun Baru, Kuningan City mengadakan program belanja selama enam jam saja, Midday Madness Sale. Program belanja diskon dengan minimal diskon sebesar 50 persen di tenant Kuningan City yang akan digelar selama 14-16 Desember 2018, pukul 12.00-18.00 WIB.Dapatkan diskon dan produk branded ternama di Kuningan City selama periode MidDay Madness Sale. Dapatkan juga promo menarik pada gelaran MidDay Madness Sale yaitu Urban Claw Secret Prizes, yaitu kejutan hadiah di wahana Urban Claw.#KCKUISINE: GO-FOOD FESTIVAL x KUNINGAN CITYAcara ini akan berlangsung selama enam bulan penuh di Kuningan City, mulai 24 Oktober 2018. Layaknya sebuah festival, GO-FOOD FESTIVAL menyuguhkan bermacam kegiatan menarik yang melibatkan pengunjung untuk berinteraksi langsung.Beberapa kegiatan yang akan berlangsung antara lain Food Eatery, Movie Screening, Live Music dan Fun Competitions yang berlokasi di area Rock Garden lantai UG Kuningan City. Selain itu, jangan lewatkan penawaran spesial selama Desember, yaitu Kuningan City gift voucher senilai Rp25 ribu dengan pembayaran via GO PAY, minimal transaksi Rp100 ribu.Berikut ini, rangkaian program dan event Kristmastology | 6th Anniversary Celebration Kuningan City.1. Dongkrak Seni by Universitas Indonesia (10 November 2018).2. Excoffert Coffee Expo by Universitas Multimedia Nusantara (17-18 November 2018).3. Hotel and Resort Fair (20-22 November 2018).4. Danamon Racepack Collection (20-22 November 2018)5. Lokatara Festival (23 November 2018).6. Animetoku and Kaiju Verse (24-25 November 2018).7. Wall of Fades (29 November-2 Desember 2018).8. Fuse by Universitas Bina Nusantara (1 Desember 2018)9. Urban Klub Part 7 (7-9 Desember 2018).10. Time to Fest by Universitas Al-Azhar (15 Desember 2018).11. Exotic Pet Expo Part 2 (13-16 Desember 2018).12. CSR Kuningan City x Mercedez Benz All Stars Christmas (16 Desember 2018).Adapun rangkaian Sales Driven Program Kristmastology | 6th Anniversary Celebration Kuningan City sebagai berikut.1. Customer Reward Day (14-16 Desember 2018).2. Crazy 25k3. K Passport Payday (tanggal 25-30 setiap bulan)(ROS)