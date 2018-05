Ancol Asian Festival 2018 Hadirkan Budaya Betawi, Nusantara, dan Asia

Jakarta: Pada tahun ini, Jakarta memiliki dua agenda besar, HUT ke-491 DKI Jakarta dan Asian Games 2018. PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk turut berpartisipasi memeriahkan dengan menggelar Ancol Asian Festival 2018.



"Pemprov DKI Jakarta menugaskan kami untuk berkontribusi membuat event dalam rangka menyongsong Asian Games," kata Wakil Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk, Teuku Sahir, ditemui pada konferensi pers di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 24 Mei 2018.

Ancol Asian Festival 2018 akan berlangsung selama tiga bulan, Juni hingga Agustus. Ajang tersebut akan diisi berbagai pagelaran yang mengandung unsur budaya Betawi, Nusantara, dan Asia."Ini pertama kali di Ancol diadakan acara ini secara nonstop, baik itu budaya Betawi, Nusantara, dan Asia," ujar Sahir.Ketika ditanya terkait harga tiket, apakah ada kenaikan? Sahir menyebut, tidak. Dia menegaskan, harga tiket yang dibebankan kepada masyarakat tetap sama seperti biasa dan gratis untuk pengguna Kartu Jakarta Pintar (KJP).Ancol Asian Festival 2018 akan dibagi ke dalam beberapa sesi, yaitu Ancol Nusantara Festival, Ancol Kampung Betawi Festival, Asian Lantern Festival, serta Ancol Triathlon, dan Ancol Kemerdekaan Festival.Kegiatan ini diselenggarakan selama sebulan penuh saat pekan liburan Lebaran. Pengunjung akan dimanjakan berbagai aktivitas dan hiburan, serta kuliner nusantara. Sesuai namanya, pada acara ini terdapat berbagai penampilan kesenian, mulai dari Aceh hingga Papua.Festival tersebut juga menyediakan beraneka ragam kuliner nusantara. Terdapat lebih dari 30 penjual makanan yang menyajikan ragam kuliner dan seluruh lndonesia.Pengunjung juga dapat menikmati sajian musik di panggung terapung Pantai Lagoon setiap hari, mulai pukul 14.00 WIB. Tak hanya itu, pengunjung juga dapat mengikuti permainan seru berhadiah Lebaran beach games yang akan dimulai pukul 10.00 WIB.Khusus pada momen ulang tahun ke-491 DKI Jakarta, akan diadakan parade spesial Explore OndeI-Ondel dan tribute to Benyamin Sueb. Acara ini merupakan parade ondel-ondel kolosal yang pertama kali digelar di tepi pantai dengan gerakan khas, serta lantunan musik Betawi.Ancol Kampung Betawi Festival di Pasar Seni (15 Juni-31 Agustus)Pengunjung akan diajak mengenali seluruh unsur budaya Betawi, mulai dari sejarah, kuliner, kesenian, sampai hasil karya khas Jakarta.Pengunjung Ancol Kampung Betawi Festival 2018 juga dapat melihat Wall of Fame Betawi yang menampilkan sejarah kebudayaan Betawi, mulai dari zaman Betawi hingga saat ini.Festival dari berbagai stakeholder, mulai dari seniman, budayawan, serta UKM Betawi yang tergabung dalam OK OCE. Diyakini, Pasar Seni Ancol akan benar-benar menjadi kampung Betawi sepanjang acara berlangsung.Yang tak kalah seru, akan ada penampilan dari seniman Betawi, di antaranya gambang kromong, lawakan, lenong Betawi, keroncong Betawi, dan marawis. Sambil menikmati hiburan, pengunjung juga dapat mencicipi kelezatan ragam kuliner khas Betawi, seperti dodol, kerak telor, bir pletok, dan lainnya.Festival ini diadakan untuk memeriahkan Asian Games. Asian Lantern Festival merupakan salah satu destinasi yang diunggulkan karena menjadi pusat pengenalan budaya Nusantara dan Asia. Para pejabat pemerintahan dan atlet Asian Games rencananya akan hadir.Acara akan dikemas dalam Festival Lampion bertema kekayaan budaya Asia. Anda harus berkunjung ke festival ini karena suasananya sangat cantik dan sayang jika dilewatkan. Bakal ada aneka lampu penuh warna yang menghiasi syahdunya langit malam. Cocok diabadikan dalam foto untuk Anda bagikan di media sosial. Festival Lampion akan berlangsung pada 29 Juli hingga 2 September 2018.Tidak hanya lampion, pengunjung juga dapat menikmati Festival Perahu Wisata Nusantara. Sesuai namanya, ada berbagai perahu yang dihias ragam unsur budaya Nusantara untuk disaksikan.Rangkaian acara akan ditutup Ancol Triathlon 2018, yang terbuka untuk masyarakat umum. Ini sekaligus perayaan HUT ke-73 RI. Berbagai pertandingan akan diselenggarakan. Salah satunya, lomba panjat pinang kolosal dengan pohon pinang sebanyak 188 batang.(ROS)