Terbang dan Nikmati Kenyamanan Layaknya Seperti dalam Keranjang Bayi

Jakarta: Pernahkah Anda membayangkan terbang berjam-jam lalu bisa tidur senyaman seperti berada di dalam keranjang bayi? Bukan mimpi dan khayalan karena maskapai penerbangan All Nippon Airways (ANA) memiliki business class seat senyaman seperti Anda sedang beristirahat di dalam keranjang bayi.



Tak berlebihan karena ANA mengeluarkan dua jenis business class seat. Staggered seat yaitu seat yang dapat dibaringkan sampai 180 derajat atau sering juga disebut full-flat bed. ANA adalah maskapai penerbangan Jepang pertama yang memiliki seat yang dapat dibaringkan sampai 180 derajat dan disusun secara berbaris.

(Staggered seat yaitu seat yang dapat dibaringkan sampai 180 derajat atau sering juga disebut full-flat bed. Foto: Dok. Vector Indonesia)

(Cradle seat, di mana penumpang dapat beristirahat di kursi yang luas dengan lebar 59 inch dan tidur dengan nyaman seperti di keranjang bayi. Tempat meletakkan kaki atau yang biasa disebut footrest pada seat ini dapat diatur sampai 4 cara. Foto: Dok. Vector Indonesia)

Selain full-flat bed, kursi ini juga memiliki beberapa fungsi seperti tempat penyimpanan untuk barang besar di bawah layar dan tombol “Do not disturb” yang dapat dinyalakan apabila ingin beristirahat.Staggered seat ini dapat dinikmati pada penerbangan malam hari Jakarta-Haneda (NH856) dan semua penerbangan dari Jepang untuk tujuan 11 kota di Amerika dan 6 kota di Eropa.(Baca juga: Mengintip Hotel ala Backpacker di Asahikawa, Jepang Yang kedua adalah Cradle seat, di mana penumpang dapat beristirahat di kursi yang luas dengan lebar 59 inch dan tidur dengan nyaman seperti di keranjang bayi. Tempat meletakkan kaki atau yang biasa disebut footrest pada seat ini dapat diatur sampai 4 cara.Cradle seat ini dapat dinikmati pada rute penerbangan Jakarta-Narita (NH836) maupun Jakarta-Haneda (NH872) yang berangkat pada pagi hari dari Jakarta-tipe pesawat mungkin dapat berubah sewaktu-waktu.Dan kemewahan serta kenyamanan kedua business class seat di atas dijumpai tim Medcom.id di pameran HSBC-ANA Business Class Seat Showcase & Travel Fair yang diselenggarakan di Grand Ballroom 3, Pullman Hotel Central Park yang berlangsung dari Kamis, 18 Oktober 2018 sampai Minggu, 21 Oktober 2018.Pameran business class seat yang bekerja sama dengan PT HSBC Indonesia ini disebutkan oleh Mr. Nishigori, selaku Chief Representative, All Nippon Airways, Jakarta adalah ingin mengenalkan kualitas servis business class secara langsung. "Agar customer di Indonesia mendapatkan pengalaman terbang yang lebih nyaman," ungkapnya.Dewi Tuegeh, SVP & Head of Customer Value Management, PT HSBC Indonesia mengatakan, “Kami berkolaborasi dengan ANA dikarenakan saya melihat adanya kesamaan dalam visi untuk memberi pengalaman terbaik kepada customer. Untuk customer yang memiliki antusiasme tinggi dalam traveling, bukan hanya di Asia, kami juga memfasilitasi penerbangan untuk ke Amerika. Kolaborasi ini akan memberi nilai yang akan dinikmati para customer.""Kami memastikan kenyamanan penumpang dalam perjalanan. Kami juga menawarkan untuk rileksasi penumpang selama perjalanan seperti piyama, sandal, baju hangat, dan berbagai amenities lainnya. Di kursi business class kami penumpang boleh merasa nyaman dalam melakukan perjalanannya ke Jepang atau ke Amerika Utara. Dan per tanggal 12 November 2018 kami akan beroperasi dari Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta," tambah Raymond Tjia, Manager of Sales & Marketing, All Nippon Airways, Jakarta.Tak lengkap jika tak mengetahui siapa di balik setiap santapan yang tersedia dalam penerbangan ANA. Adalah Purantara Inflight Catering telah menjadi solusi provider makanan selama tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2015 untuk penerbangan ANA dari Jakarta ke Narita/Haneda.Di balik dapur Purantara Inflight Catering, chef asal Jepang Kenzo Yoshikawa menerapkan metode Jepang untuk memastikan pengiriman makanan yang tepat waktu disertai pemilihan bahan baku yang dengan sigap dapat menanggapi permintaan customer.Sesuai dengan International Food Safety Standard, Purantara Inflight Catering juga mengimplementasikan ISO 22000:2005 Food Safety Management System dengan penerapan prinsip HACCP yang disertifikasi SAI Global Australia.Dan sebagai tambahan, Purantara Inflight Catering juga menyediakan Halal food, yang juga telah disertifikasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diperbaharui setiap dua tahun sekali. Jadi sudah siapkah Anda untuk terbang? Karena terdapat penawaran spesial dari HSBC Indonesia di travel fair dengan menggunakan kartu kredit HSBC.(TIN)