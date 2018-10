Intip Cantiknya Musim Gugur di Kanagawa

Jakarta: Dalam beberapa tahun terakhir, Jepang telah menjadi destinasi wisata yang sangat populer bagi orang Indonesia. Dan menariknya Jepang melalui empat musimnya masih tetap bisa membuat daya tarik bagi siapa pun yang datang.



Di setiap musim yang berbeda, wisata di Jepang menawarkan ragam makanan, pesona alam, dan aktivitas yang juga berbeda-beda. Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa Jepang tetap menjadi tempat wisata yang populer sampai sekarang.

(Momiji Hasedera. Salah satu yang bisa menambah feed di Instagram Anda karena kecantikannya. Foto: Dok. Vector Indonesia)

(Salah satu kegiatan menarik yang bisa Anda lakukan di Cupnoodles Museum. Foto: Dok. Vector Indonesia)

Pada musim gugur, dedaunan berubah menjadi warna merah dan kuning, berbagai acara yang ada di musim gugur juga ada. Tak ketinggalan kuliner musiman di restoran yang terkenal.Dan menariknya ada tempat wisata antimainstream yang ditujukan untuk para wisatawan yang ingin menikmati spot populer orang Jepang yang belum diketahui oleh orang Indonesia. Atau bagi wisatawan yang sudah pernah menikmati sakura maupun salju di Jepang.Melihat spot musim gugur di prefektur Kanagawa yang sangat dekat dari Tokyo ini dapat ditempuh dengan jalur kereta dalam waktu kurang dari satu jam.(Baca juga: Kebiasaan-kebiasaan Orang Jepang Ketika Berlibur Kota Yokohama adalah tempat yang mudah diakses dan direkomendasikan untuk melihat daun musim gugur karena dapat ditempuh dengan kereta dari pusat kota Tokyo hanya dalam sekitar 30 menit.Di sepanjang Jalan Yamashita Koen Dori yang berada di tepi Yamashita Park dan menghadap pelabuhan di pusat kota Yokohama atau Jalan Nihon Odori yang memanjang mulai dari Osanbashi sampai Yamashita Park, terdapat pohon ginkgo yang berjajar di kedua sisi jalan.Anda dapat berjalan menyusuri jalan tersebut yang dihiasi oleh daun-daun yang mulai berwarna kuning. Yokohama merupakan daerah wisata rekomendasi untuk menikmati daun musim gugur sekaligus menikmati tempat-tempat yang menarik seperti Minato Mirai.Sementara itu, bagi Anda yang ingin menikmati daun musim gugur berwarna-warni dengan pemandangan yang lebih fotogenik, Anda dapat menikmati daun musim gugur di taman Jepang atau kuil.Sankeien Garden yang berada di kota Yokohama merupakan taman Jepang besar seluas 17.500 m2. Tempat ini ditanami dengan pohon maple dan ginkgo yang terkenal dengan daun musim gugurnya yang indah.Taman yang dibuka pada tahun 1906 ini, memiliki banyak bangunan-bangunan bersejarah dan merupakan tempat berfoto yang direkomendasikan untuk mengambil foto daun musim gugur yang penuh dengan nuansa Jepang.Di kota tua Kamakura, ada juga toko bernama Wargo cabang Kamakura Komachi yang menyewakan kimono di sekitar stasiun Kamakura. Anda dapat mengenakan kimono dan mengunjungi kuil kuno di Kamakura sambil menikmati dedaunan musim gugur.Di Jepang, ada pepatah Shoku Yoku no Aki yang artinya “nafsu makan di musim gugur” yang menggambarkan musim yang sempurna untuk orang-orang yang ingin menikmati kuliner di Jepang karena merupakan musim melimpahnya panen di Jepang.Di Yokohama Red Brick Warehouse akan diselenggarakan “Kanagawa Ranch Food Collection 2018” ke-6 tahun ini pada tanggal 18 November mulai pukul 10.00 pagi sampai 15.30 sore.Pada acara tersebut, produk ternak ternama dari seluruh Kanagawa akan berkumpul dan pengunjung dapat menikmati hidangan dari peternakan lokal seperti satai, yakiniku, frankfurt, kroket, gelato, susu, yogurt, dan lainnya.Kanagawa sebagai tempat lahirnya salah satu ramen terkenal di Jepang yaitu Yokohama Ramen, memiliki beberapa tempat wisata terkait dengan ramen.Salah satunya adalah food theme park seperti di Shinyokohama Raumen Museum. Pengunjung dapat merasakan suasana tahun 1950-an yang fotogenik di pusat kota dan dapat menikmati ramen dari toko-toko terkenal yang berkumpul dari seluruh Jepang.Selain itu bagi kaum muslim, jangan khawatir karena di sini juga tersedia ramen vegetarian tetapi tetap menyajikan rasa ramen yang sesungguhnya di Jepang. Jangn lup untuk mencobanya.Selain itu, di daerah Minato Mirai di kota Yokohama juga terdapat Cupnoodles Museum. Di museum ini Anda bukan hanya dapat memelajari sejarah mie instan, tetapi juga membuat mie instan Anda sendiri.Di sini Anda dapat memilih topping dan sup original Cupnoodles dari My Cupnoodles Factory dan Anda juga bisa membuat mie hand made dari tepung terigu original Chicken Ramen ala Chicken Ramen Factory. Pengalaman membuat ramen sendiri tentunya akan menjadi pengalaman wisata yang tak akan terlupakan.(TIN)