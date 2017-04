CLR CFF, Kopi Bening Pertama di Dunia

Metrotvnews.com, Jakarta: Dari segala jenis kopi yang tersedia, umumnya semua didominasi dengan warna coklat hingga hitam. Namun, kini ada kopi yang cukup unik karena tak memiliki warna.



Kopi tanpa warna pertama di dunia ini diciptakan oleh dua bersaudara asal Slovakian, David dan Adam Nagy dengan nama CLR CFF karena keduanya muak dengan noda gigi yang muncul ketika minum terlalu banyak kopi.

(Baca juga: Ini Jumlah Kalori Saat Anda Minum Kopi Oleh karena itu, mereka berusaha menciptakan minuman menyegarkan yang siap diminum namun tidak akan membuat kotor gigi. Menurut situs mereka, kopi tersebut terbuat dari biji kopi Arabika dengan metode yang belum pernah digunakan sebelumnya.Setelah melakukan percobaan selama tiga bulan untuk mendapatkan formula yang sempurna, dua bersaudara tersebut mengklaim bahwa CLR CFF memiliki rasa aromatik yang segar dan bebas dari bahan pengawet, zat penstabil, dan pemanis.Selain itu, tak perlu tambahan pemanis atau susu untuk minuman kafein seberat 100 mg per botol tersebut.Saat ini, minuman tersebut dijual secara daring pada salah satu situs merek, Selfridges and Whole Foods, dan dibandrol dengan harga GBP 5,99 atau setara dengan Rp 102 ribu untuk dua pak.(TIN)