Menikmati Burger Sembari 'Ditemani' Tupac dan N.W.A di Black Tap Singapura

Singapura: Black Tap Craft Burgers & Beer resmi membuka gerai pertamanya di Asia Tenggara di Marina Bay Sands, Singapura pada September 2018. Agar semakin menarik minat pembeli, Black Tap Singapura memilih dekorasi berbeda dibanding gerai mereka sebelumnya di negara lain.



Di Singapura, Black Tap menampilkan dekorasi nuansa musik hip hop era 1980-an dan 1990-an. Hal itu tercermin dari tampilan interior dan eksterior restoran yang dihiasi sejumlah mural grafiti. Semua grafiti itu dibuat oleh seniman mural terkenal asal Singapura, Has J.

Black Tap Singapura (Foto: Medcom/Elang)Black Tap Singapura memiliki empat area penting: satu area untuk tempat memasak aneka makan, satu area tempat membuat milkshake, satu bar tempat makan dan satu paviliun yang berada di luar. Dengan begitu, pengunjung mal Marina Bay Sands juga bisa melihat langsung proses pembuatan burger dan milkshake yang ada di Black Tap.Sementara untuk tempat makan tambahan yang berada di luar berada persis di depan tiga ruang utama. Tempat ini disebut mampu menampung hingga 80 orang. Pengunjung yang makan di luar juga tetap bersantap sembari melihat para koki dan peracik milkshake melakukan pekerjaannya.Meski berada di luar, pengunjung yang makan di luar tetap bisa menikmati musik yang sama seperti di ruangan bar di dalam. Karena mengusung tema hip hop terdahulu, musik yang disuguhkan tentu dari musisi hip hop yang terkenal atau sedang memulai karier pada 1980-an dan 1990-an. Sebut saja seperti Run DMC, N.W.A, MC Hammer, Dr. Dre, hingga Tupac Shakur.Black Tap Craft Burgers & Beer (Foto: Medcom/Elang)Black Tap Craft Burgers & Beer dimiliki oleh Chris Barish yang sebelumnya sukses mengelola sejumlah kelab malam dan tempat makan. Khusus Black Tap, Chris mengajak chef terkenal Joe Isidori sebagai rekan. Chris sebelumnya sudah membuka gerai Black Tap di New York, Dubai dan Swiss.Chris dan Marina Bay Sands mengundang sejumlah media dari Indonesia, Malaysia, dan Singapura untuk menghadiri pembukaan Black Tap di Singapura. Hanya ada tiga media dari Indonesia, salah satunya Medcom.id."Marina Bay Sands adalah tempat yang sempurna bagi lokasi pertama kami di Asia. Kerjasama kami dengan Sands telah terbukti meraih sukses besar dengan pembukaan di The Venetian Las Vegas. Kami punya banyak pengalaman di Singapura. Kami senang berada di sini," kata Chris Barish."Ini adalah tempat yang sangat bersahabat dan mudah dijangkau. Banyak orang-orang dari latar belakang berbeda datang ke sini," timpal istri Chris, Julie Barish yang ikut mendampingi wawancara.Black Tap Singapura (Foto: Medcom/Elang)Meski melakukan banyak penyesuaian dengan lokasi tempat gerainya berada, Black Tap tetap membawa sejumlah menu-menu andalannya. Dari lini burger, All American Burger dan Greg Norman Burger menjadi primadona.Nama burger The Greg Norman Burger diambil dari nama pegolf terkenal Greg Norman yang berisi daging wagyu yang dimasak rare dan topping dengan dressing buttermilk-dill, keju biru, arugula dan disajikan dengan kentang hangat serta roti burger yang empuk. Burger ini bahkan menang tiga kali dalam penghargaan People's Choice Award di acara The New York City Wine & Food Festival's Burger Bash."Tidak hanya karena dipilih oleh juri, tapi oleh ribuan orang (penikmat burger)," ujar Chris.All American Burger Black Tap Singapura (Foto: Medcom/Elang)All American Burger dijual dengan SGD22 atau sekitar Rp220 ribu. Sedangkan Greg Norman Burger dijual SGD26 atau Rp260 ribu. Sementara untuk burger lain seperti The Old Fashioned, Lamb Burger, Falafel Burger dijual antara SGD21 hingga SGD24. Mereka juga menyajikan burger vegetarian.Menu yang juga paling dinanti tentu crazyshake berukuran besar yang menjadi ciri khas Black Tap. Ada delapan crazyshake yang disajikan Black Tap di Singapura. Ada Cotton Candy, The Cakeshake, Sweet n Salty, Brooklyn Blackout, Sour Power, The Cookie Shake, Bam Bam Shake dan Cookies n Cream Supreme. Nama terakhir merupakan milkshake paling laris di Black Tap.Crazyshake Black Tap Singapura (Foto: Medcom/Elang)Untuk harga crazyshake di Black Tap di Singapura dibanderol antara SGD19-22. Ada juga classic shake yang dijual seharga SGD12. Masih ada menu lain yang juga menjadi andalan seperti Spicy Korean BBQ Wings dan Fried Mozarella.Spicy Korean BBQ Wings Black Tap Singapura (Foto: Medcom/Elang)"Kami tetap menjaga keunikan Black Tap. Seperti halnya menu kami juga melakukan penyesuaian seperti desain seperti di Singapura sini," kata Julie.(ELG)