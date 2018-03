Tips Memotret Flat Lay Photography dari Food Influencer Fellexandro Ruby

Jakarta: Fotografi selalu menarik untuk dipelajari. Food influencer Fellexandro Ruby membagi beberapa tips untuk Anda yang senang dengan konsep flat lay photography.



Flat lay photography adalah memotret benda dari atas dengan posisi kamera tepat di atas obyek.

(Pada food photography Cahaya juga sebaiknya berasal dari kiri, kanan, atau belakang obyek. Foto: Ilustrasi. Dok. Megan Savoie/Unsplash.com)

Pemilik akun Instagram @captainruby tersebut menyarankan agar memasukkan beberapa benda sekaligus untuk membangun sebuah cerita."Buatlah cerita. Misalnya mengerjakan tugas dengan baju baru. Jadi tidak membosankan, seperti hanya satu obyek saja," ujarnya dalam peluncuran W'dank Coffee Coconut Latte, Rabu 14 Maret 2018.Kemudian, pencahayaan juga perlu diperhatikan. Cahaya alami atau natural, seperti cahaya yang datang dari jendela, akan menghasilkan foto yang lebih maksimal. Lebih spesifik, ia menyarankan pencahayaan alami yang datang dari arah utara. "Karena matahari kan berasal dari timur ke barat, kedua arah tersebut memberi cahaya yang terlalu keras."Kemudian, hindari pencahayaan secara alami dan buatan (misalnya, lampu) secara bersamaan karena satu sumber saja sudah cukup. Cahaya juga sebaiknya berasal dari kiri, kanan, atau belakang obyek.Komposisi juga penting dimana aturan rule of third sangat membantu. Aturan ini berfokus pada point of hero dimana obyek ditaruh di garis pertemuan horizontal dan vertikal yang memenangi latar menjadi sembilan bagian yang sama."Kemudian, foto sebanyak mungkin, baru kemudian dipilih yang terbaik. Kamera juga jangan miring saat memotret, tapi datar," ia menekankan.(TIN)