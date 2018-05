Euforia Ramadan di Amerika Serikat Tak Kalah dengan Indonesia

Jakarta: Ramadan memberikan euforia tersendiri di Indonesia dan negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim. Lantas, bagaimana dengan di negara Barat? Amerika Serikat, misalnya.



Menurut Agricultural counsellor od US Embassy Jakarta, Christ Rittgers, Ramadan di Amerika Serikat (AS) mirip dengan di Indonesia.

"Yang penting bagi muslim di AS adalah berkumpul, berbagai makanan, dan menghabiskan waktu bersama keluarga," kata dia dalam temu media di Jakarta, Rabu, 9 Mei 2018.Bahkan Ramadan dirayakan di berbagai kota, terutama kota-kota dengan jumlah penduduk muslim banyak seperti Chicago, Washington DC, North Virginia, dan Los Angeles."Kota-kota tersebut kebanyakan memiliki masjid, dan mereka berkumpul di sana (saat Ramadan)," tambahnya.Ia memberi contoh, beberapa masjid yang ramai dikunjungi adalah Masjid Mohamed di Washington DC yang merupakan masjid pertama di AS dan The Islamic Center of Washington yang sering dijadikan tempat merayakan Ramadan.Sayangnya, tak di semua kota memiliki masjid. Oleh karena itu, kota-kota terpencil biasanya merayakan Ramadan di lokasi-lokasi dengan gedung besar."Jadi, mereka bekerja sama dengan gereja dan pemimpin masyarakat untuk menggunakan fasilitas umum atau melakukan kegiatan seputar Ramadan, saling mendukung," ia menjelaskan.Selain itu, gedung-gedung sekolah juga diperbolehkan untuk menggelar acara Ramadan, salah satu contohnya adalah ada acara buka puasa di sekolah St. Louis, Missouri. Tak hanya umat muslim, masyarakat dengan keyakinan berbeda juga turut merayakan euforia Ramadan dengan bergabung dalam berbagai kegiatan bersama.Tak hanya itu, beberapa komunitas muslim di AS juga melakukan kegiatan amal dengan mengumpulkan barang-barang seperti mainan atau pakaian untuk disumbangkan pada anak-anak yang kurang mampu.Dari segi makanan, semakin ke sini, semakin banyak restoran di AS yang mencantumkan label halal. Dengan demikian, warga muslim pun semakin mudah memilih makanan tanpa ragu.