Kuningan City Sambut Ramadan dengan Sederet Agenda Menarik

Jakarta: Banyak cara untuk menyemarakkan Bulan Suci Ramadan yang sudah di depan mata. Sama hal nya dengan Kuningan City (Kuncit), yang juga telah menyiapkan rangkaian acara dalam Ramadan Kareem, mulai dari 14 Mei hingga 24 Juni 2018.



Center Director Kuningan City Christopher Hardja mengatakan, pihaknya telah mengemas beberapa agenda menarik, mulai dari program belanja, musik dan fashion bazaar meet up. Bagi Anda yang ingin berbelanja kebutuhan Lebaran, kali ini Kuncit memberikan penawaran menarik dan bertabur diskon.

"Di Bulan Suci Ramadan ini, Kuningan City memberikan spesial program untuk kostumer dengan program undian. Di antaranya buy 1 get 1, diskon up to 50% dan loyalty program bagi pengunjung setia," tutur Christoper, dalam keterangan tertulisnya.Pada 1-3 Juni mendatang, Kuncit punya program Midday Madness Sale yang digelar selama enam jam saja, yakni mulai pukul 14.00 - 20.00 WIB. Anda berkesempatan mendapatkan potongan harga sebesar 50 persen dan berbagai penawaran menggiurkan lainnya.Pada gelaran Midday Madness Sale kali ini, Kuningan City menghadirkan SOLE SWAP yaitu bazaar, exhibition dan swap meet sneaker community, tempat di mana penggemar sneaker bertemu, bertukar pikiran, jual beli serta barter antar sesama pecinta sepatu sneaker dan streetwear culture.Ramadhan Kareem Midday Madness Sale ini juga dimeriahkan oleh penampilan spesial dari musisi papan atas Indonesia terbaik Fourtwnty, Reality Club, D Alpha Alpha, Balads Of Cliche, Mario Ginanjar dan Angel Percussion. Disamping itu, Anda juga dapat menyaksikan penampilan penyanyi Gissele Anastasia, sekaligus meet & greet dalam acara Tasty Tunes.Terdapat pula Fabulous Surprize yang telah digelar sejak 16 Maret hingga 3 Juni 2018. Setiap melakukan transaksi pembelanjaan Rp200 ribu akan mendapatkan satu kupon dan berlaku kelipatan. Anda berkesempatan memperebutkan hadiah menarik, seperti iPhone X, Europe Vacation Trip, Bali Vacation Trip, Samsung Galaxy Note 8, Macbook Air, Fuji Film Mirrorless Camera, Nike Air Max dan K Gift Voucher worth Rp5 juta.Selain itu, bila melakukan pembelanjaan sebesar Rp200 ribu bisa berkesempatan memenangkan hadiah berupa tiket XXI, voucher Kaizen dan gratis parkir setiap harinya. Program Holy Treat ini bisa Anda nikmati selama bulan Mei-Juni 2018.Sedangkan pada program Lebaran Long Weekend Treat yang akan berlangsung pada 11-20 Juni nanti, Anda juga bisa mendapat cashback Rp100 ribu setiap pembelanjaan Rp500 ribu. Raih juga tiket XXI dengan maksimum pembelanjaan Rp1 juta selama periode berlangsung.Tak hanya itu saja, Anda juga bisa menikmati program menarik lainnya. Seperti launching album terbaru The Rain (17-18 Mei), Sunsilk Hijab Hunt 2018 (19-20 Mei), Meet up Solo: A Star Wars Story (25 Mei 2018), bazaar pakaian dan kuliner Joyous Ramadan Market Place (1-15 Juni 2018), Pengajian by Pepermint Community (1 Juni 2018), Nobar Piala Dunia 2018 by The Coffee Bean (14 Juni-15 Juli 2018), dan masih banyak lagi.(ROS)