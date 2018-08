Semangkuk Panas Kuah Shabu-shabu Asal Taiwan, Segarkan Kembali Tubuh Anda

Jakarta: Shabu-shabu nama yang tak asing dalam dunia kuliner ini menyajikan berbagai sajian makanan dari berbagai sayuran, buah, daging sampai seafood yang dicelup.



Dikenal dengan namanya yang populer nabemono atau Japanese hot pot, shabu-shabu merupakan santapan saat cuaca dingin. Terkenal sejak tahun 1950-an di Negeri Sakura, sejujurnya kata "Shabu-shabu" yang terdengar misterius ini berasal dari Onomatopoeia Jepang.



Onomatopoeia adalah kata-kata yang merangsang indra pendengaran untuk memberikan gambaran objek yang direpresentasikannya.



Saat Anda mendengar suara air yang mendidih mirip seperti desir air yang melepuh-lepuh, terciptalah kata shabu-shabu. Terdengar aneh, namun begitulah.



Dan tak seperti masakan lainnya yang tersaji dan siap dimakan, menikmati shabu-shabu Anda seperti menjadi chef bagi diri Anda sendiri, yaitu Anda harus sedikit bergaya layaknya chef dengan mencelupkan aneka sayuran, daging, dan seafood beberapa kali lalu langsung disantap.



Ada baiknya Anda hanya menyelupkan yang akan Anda makan saja, karena pot (mangkuk) panas shabu-shabu cukup untuk mematangkan aneka sajian. Jangan sampai juga sajian masakan Anda jadi mubazir.



Shabu-shabu khas Negeri Formosa



Walau asal mula shabu-shabu dari Jepang, namun tentunya ada juga shabu-shabu dari negara lain yang punya ciri khasnya tersendiri. Dan salah satu yang bisa Anda kunjungi yaitu So Hot Stone Hotpot, resto shabu-shabu khas Taiwan. Bertempat di Mall Taman Anggrek, Lantai 2 tepat sebelah So Fashion Cafe, tempat ini menyajikan aneka pilihan shabu-shabu dengan aneka kuah dan rempah.



Berbeda dengan resto shabu-shabu lainnya yang hanya menyajikan satu jenis kuah saja untuk dicelupkan, di So Hot Stone Hotpot, menyajikan ciri khas resto shabu Taiwan yaitu beragam jenis sup. Dengan kekayaan bumbu dan rempah, kuah dalam santapan shabu-shabu menjadi dasar dari semua rasa makanan yang dimasukkan.



"Salah satu juga keunikan kami menyediakan beragam kuah, seperti kuah kimchi, kari, chicken, ada kentang, apel, dan juga bisa pedas dan tidak pedas. Totalnya kami punya 8 jenis kuah sup yang berbeda," papar Rebecca, owner dari So Hot Stone Hotpot.





(Anda bisa memasak aneka bumbunya sebelum menuangkan sup untuk dinikmati. Serasa menjadi chef kecil-kecilan. Foto: Dok. Medcom.id/Yatin Suleha)



Tim Medcom.id menjajal salah satu kuah yaitu Stone hot soup yang perlu Anda masak dulu beberapa bumbunya sebelum menungkan kuah kaldunya.



Terdiri dari bawang putih cincang, daun bawang, dan ebi (udang kering), memasaknya membuat bumbu tercium sangat gurih. Tak lama kemudian kuah siap untuk dimasukkan.



Rebecca mengatakan bahwa jika Anda memesan satu set sudah termasuk nasi atau boleh bisa memilih sohun sebagai pelengkap sajian shabu-shabu.



Adi Supriadi selaku chef di So Hot Stone Hotpot mengatakan bahwa resto ini juga menyajikan semua bahan yang segar.





(Beragam sayur segar juga tersedia bagi Anda yang vegan. Foto: Dok. Medcom.id/Yatin Suleha)



"Salah satu menu spesial kami adalah Special Seafood XXL. Menu ini merupakan salah satu yang istimewa di sini karena berisi beragam sayuran seperti wortel, jagung, jamur, labu, tahu, tomat, dan lainnya. Untuk sajian protein dan seafoodnya terdapat potongan daging sapi, lobster, udang, salmon, ikan dori, cumi, fish paste (bakso ikan) dan masih banyak lagi yang lainnya. Semuanya disajikan segar tanpa ada satupun yang difrozen," papar Adi.



Tak masalah jika Anda vegan karena terdapat aneka sayur dengan beragam kuah yang bisa Anda nikmati juga termasuk aneka condiment (rempah-rempah) yang gratis disediakan di pojok resto.



Ada cabai iris, bawang putih, daun bawang, rumput laut dan lainnya yang bebas Anda pilih sepuasnya. "So Hot Stone Hotpot menyajikan shabu-shabu khas Taiwan dan Anda bisa rasakan sendiri kelezatan aneka menu serta supnya," tutup Adi.





