Dampak yang Terjadi jika Mengonsumsi Makanan yang Sama Setiap Hari

Jakarta: Sangat mudah untuk tetap mengonsumsi makanan yang sama setiap hari. Terutama jika Anda menyukai suatu makanan tertentu.



Tapi itu mungkin bukan hal terbaik untuk kesehatan Anda. Sebab manusia dirancang untuk berkebun dan berburu, dan karenanya pola makan kita secara alami memang harus bervariasi.

"Hal ini mungkin agar kita memperoleh dan mengakses berbagai macam nutrisi sepanjang hari, minggu, bulan, dan dalam jangka waktu yang lama untuk mengoptimalkan fungsi tubuh kita," kata Monica Auslander Moreno, MS, RD, LD / N, konsultan nutrisi untuk RSP Nutrition.Dilansir dari Reader's Digest, berikut ini adalah dampak yang akan terjadi jika Anda mengonsumsi makanan yang sama setiap harinya:"Tubuh kita membutuhkan beragam makro dan mikro, dan makan berbagai macam makanan, terutama buah-buahan dan sayuran, yang dapat membantu kita memenuhi kebutuhan tubuh kita," kata Wesley Delbridge, RDN, juru bicara Academy of Nutrition and Dietetics.Makanlah buah dan sayuran dengan warna yang berbeda-beda. Jangan lupa juga bahwa sayuran beku sama sehatnya dengan yang segar dan mereka tidak rusak dengan cepat.Delbridge melanjutkan bahwa mengonsumsi berbagai macam jenis makanan dapat membuat suasana yang diperlukan usus untuk menumbuhkan bakteri baik yang dapat meningkatkan sistem imun dan pencernaan Anda."Makanan fermentasi, seperti yogurt menyediakan probiotik (bakteri sehat). Makan buah-buahan dan sayuran menyediakan serat dan prebiotik (makanan untuk probiotik) untuk menciptakan lingkungan usus yang sehat," kata Delbridge.Dalam penelitian yang diterbitkan International Journal of Epidemiology, melacak kesehatan lebih dari 50.000 wanita. Hasilnyamereka yang makan berbagai macam makanan sehat cenderung hidup lebih lama daripada wanita yang makan makanan yang sama dari hari ke hari.Sebuah studi tahun 2015 yang diterbitkan dalam Journal of Nutrition menemukan bahwa mereka yang makan makanan bervariasi memiliki risiko penyakit metabolik yang jauh lebih rendah. Yaitu kombinasi faktor tidak sehat yang dapat menyebabkan penyakit jantung dan diabetes. Selain itu mereka yang mengonsumsi makanan bervariasi mengalami penurunan kolesterol, memiliki lebih sedikit lemak perut, dan menurunkan tekanan darah."Kami melihat banyak orang sangat fokus pada satu nutrisi atau makanan tertentu yang sedang tren, seperti kunyit, almond, kale, spirulina, dll.," Kata ahli gizi Auslander Moreno.Padahal setiap makanan memiliki manfaat gizinya masing-masing, dengan hanya mengonsumsi satu jenis makanan tertentu, Anda akan menutup diri sendiri dari berbagai nutrisi penting lainnya.Jika Anda terlalu banyak mengonsumsi makanan tertentu, mungkin berisiko pada kesehatan Anda. "Terlalu banyak kunyit, misalnya, dapat mengganggu pembekuan darah dan fungsi hati," kata Auslander Moreno.(FIR)