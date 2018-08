Cafe Ini Sajikan Modifikasi Snack Kemasan ala Korea

Jakarta: Saat ini demam Korea tidak hanya berpengaruh pada musik, drama, atau fesyen tapi sudah merambah ke dalam kuliner. Berbagai jenis makanan ala Korea saat ini menjadi salah satu makanan yang cukup digandrungi masyarakat, terutama di kalangan anak muda dan dewasa muda.



Dan sekarang, untuk memuaskan keinginan Anda menyantap makanan khas Korea tidak perlu jauh-jauh untuk pergi ke Korea.



Bertempat di kawasan Tambora, Jakarta Barat Anda bisa menemukan sebuah cafe bernama Worth.Eat dengan menu khas Chicken Doritos.



Dengan suasana monokrom seperti abu-abu, hitam, dan putih, cafe ini mengusung tema simpel dengan bangku-bangku kayu yang bisa dipakai untuk menunggu pesanan atau menikmati hidangan yang disajikan.





"Ide awalnya terinspirasi dari Chicken Cheetos yang memang sangat terkenal di Korea itu. Dan kebetulan kita cari-cari di Jakarta belum ada nih yang seperti ini, jadilah kita membuat ayam yang dicampurkan dengan tepung yang terbuat dari snack seperti ini. Dan karena Cheetos sudah terlalu mainstream, kita memilih Doritos untuk dicampurkan dengan ayamnya," tutur Cicilia Djaya pada Medcom.id.



Cicilia Djaya dan seorang temannya ini mengaku sudah mulai mencoba-coba untuk membuat resep Chicken Doritos ini sejak tiga bulan terakhir.



Dan baru benar-benar mencoba untuk menjalankan bisnis Chicken Doritos ini semenjak satu bulan terakhir. Namun memang, restoran yang sedang dijalani ini lebih fokus untuk pembelian secara take away.



"Kami sendiri lebih berfokus untuk pembelian secara delivery karena di Korea sendiri sama seperti kita, tetep ada base-nya cuma memang lebih terfokus untuk delivery. Tetapi kan mereka memang ada khusus tim untuk delivery sedangkan kita lebih menggunakan aplikasi ojek online," ujar Cicilia.



Alasan membuka cafe dengan menu utama ayam goreng dengan tepung dari snack kemasan ini menurut Cicilia karena adanya pasar yang cukup besar di Indonesia, terutama dari anak-anak muda.





"Aku dan teman aku melihat kalau anak-anak zaman sekarang ini suka sekali dengan makanan-makanan yang kekinian. Dan kebetulan Chicken Doritos ini baru pertama kali ada di Jakarta."



Dengan range harga 20-30 ribu Anda sudah bisa mendapatkan satu porsi Chicken Doritos. Selain Chicken Doritos, ada juga menu Wortheat Pax. Dengan harga Rp25 ribu rupiah, Anda bisa mendapatkan satu porsi Chicken Doritos, fried tofu, tortilla chips, dan kentang goreng.



"Menu ini inspirasinya berasal dari kebiasaan orang Indonesia yang ketika sedang santai suka ngemil. Dan biasanya salah satu pilihan camilan yang populer adalah gorengan. Nah, agar tidak bosan maka kita mau coba bikin snack yang isinya berbeda dari biasanya dan dengan harga Rp25 ribu sudah banyak isinya. Ditambah dengan taburan bumbu yang bisa dipilih, ada barbeque dan pedas manis," tutur Cicilia.



Selain makanan, Worth.Eat juga menawarkan beberapa jenis minuman blended drink. "Sebenarnya, kalau untuk minuman ini sudah ada sebelum kita bikin cafe ini. Ada 5 varian blended drink dan satu varian thai tea," papar wanita cantik berkulit putih ini.



"Untuk minuman ini, kita beri nama Relief. Kenapa diberi nama Relief, karena visi kami adalah agar ketika orang-orang minum ini bisa melepaskan atau merilis stres mereka," ucap Cicilia.





Untuk varian minuman dari Relief sendiri ada beberapa varian rasa, yaitu Oromi yang terdiri dari Japanese taro, oreo, dan susu. Redeem yang terbuat dari red velvet caramel popcorn. Oreoxigent yang terbuat dari kopi, oreo, dan susu.



Selain itu ada Stamina yang terbuat strawberry wafer dan kopi. Dan Regalsation yang terbuat dari matcha regal latte. "Yang paling favorit di sini untuk mimunamnnya adalah Oromi dan kalau untuk yang suka kopi biasanya memesan Oreoxigent," kata Cicilia.



Cicilia juga mengungkapkan pemilihan nama restoran ini juga berasal dari kata worth to eat. "Jadi kami ingin memberi tahu bahwa restoran ini benar-benar layak untuk dicoba, dimakan, dan dinikmati." Jadi, jangan ragu untuk mencobanya.





