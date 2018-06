Tiga Alasan Anda Harus Datang ke XSpace By Brilio

Jakarta: Jika Anda penggemar konser musik, pameran seni, dan ingin mengunjungi marketplace sekaligus, XSpace By Brilio layak Anda kunjungi karena ketiga event tersebut tersedia di sana.



Acara tersebut bertempat di Lot 8 SCBD (dahulu The Foundry) pada pada 29 Juni hingga 1 Juli 2018. Kalau Anda masih ragu, coba simak beberapa alasan yang membuat Anda harus berkunjung ke XSpace by Brilio, berikut ini.



1. Menikmati pameran seni sambil berfoto untuk dibagikan di medsos



XSpace akan menampilkan berbagai seni instalasi menawan karya seniman terbaik dari komunitas ruang rupa. Antara lain Marishka Soekarna, Adi Dharma “Stereoflow”, Ricky “Babay” Janitra, Cut & Rescue, Adi “Dhigel” Setiawan, Moch Hasrul, Lab Laba-Laba, serta Gelar Soemantri. Di sana banyak lokasi foto untuk dibagikan di media sosial (medsos).



2. Nyanyi bareng Afgan, Petra Sihombing, Armand Maulana, Young Lex, hingga Ardhito Pramono



Agar akhir pekan Anda makin seru, bisa menyaksikan langsung penampilan sederet musisi ternama. Mulai dari Afgan, Petra Sihombing, Armand Maulana, Young Lex, Ardhito Pramono, Andini, Rahmania Astrini, Mantra Vutura, MLD Jazz Project, Ayub Jonn, Dekat (sebelumnya bernama Tangga), hingga Matter Halo.



3. Miliki koleksi merchandise/preloved item dari influencer favorit



XSpace akan mengadakan Creators Market, di mana Anda bisa berbelanja merchandise ekslusif atau preloved items milik sejumlah influencer favorit anak muda Indonesia. Seperti Skak Industries by Bayu Skak, Pionicon by Si Juki, Agung Hapsah, Reza "RAP" Oktovian, Wendy Walters, Fathia Izzati, hingga film maker Muslim.



Untuk mendapat tiketnya, Anda bisa memesan melalui situs resmi XSpace.id, Loket.com, JD.ID, Tokopedia, Tiket.com, dan Maimilu.com. Tiket dijual seharga Rp65 per hari, dan Rp165 ribu untuk tiga hari. Anda juga bisa membelinya langsung di lokasi, yakni Rp75 ribu per hari, dan Rp200 ribu untuk tiga hari.

