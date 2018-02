Perayaan Imlek di The Springs Club

Jakarta: The Springs Club mengadakan pertunjukan spektakuler untuk memeriahkan tahun baru Imlek 2018. Acara bertajuk Royal Spring Festival II itu mengangkat tema The Secret of Guo Nian, drama musikal yang dipadukan dengan pertunjukan seni tari yang kreatif, menarik serta membawa makna.



Rangkaian acara yang digelar di area Royal Ballroom, Gading Serpong ,Kamis, 15 Februari 2018, dimulai dengan Yee Sang Ceremony, menyantap menu khusus tahun baru Imlek. Rangkaian acara itu dipimpin langsung oleh Helmy Purboyakti selaku Club Manager The Springs Club.

Prosesi yang dimulai di Chaozhou dan Shantou sejak zaman Dinasti Song Selatan pun dikemas sangat unik. Di mana pengunjung duduk di meja yang diperuntukkan 10 orang dan saling mengucapkan selamat tahun baru Imlek.Selanjutnya, pengunjung disuguhkan Opera Tiongkok yang menampilkan pertunjukan drama musikal. Drama tersebut menceritakan asal-usul perayaan Tahun Baru Imlek.Pertunjukan tersebut juga mengedukasi pengunjung tentang makhluk bernama Nian yang sering kali menjadi simbol dari perayaan Imlek. Turut pula diungkap soal makna warna merah dan kembang api pada perayaan Imlek.Tidak hanya itu, perayaan tahun baru Imlek 2018 The Springs Club juga dimeriahkan dengan acara yang tidak kalah menarik, seperti Fortune Teller yang akan membaca ramalan-ramalan tahun 2018, Chinese Calligraphy, penampilan Gu Zheng yang merupakan alat musik yang paling populer di Tiongkok.Tak hanya itu, ada juga aneka Chinese Dance seperti Xing Ciang Dance, Tarian Dewi Bulan, Chinese Oriental Band oleh Princess Entertainment, Magician, dan Barongsai Tonggak yang dibawakan oleh Barongsai Hong Ha Hong, grup yang pernah berturut-turut memenangkan beberapa kejuaraan Barongsai di Beijing.(ROS)