The 14th JFFF, Surganya Pecinta Mode dan Kuliner Nusantara

Metrotvnews.com, Jakarta: The 14th Jakarta Fashion & Food Festival (JFFF) yang berlangsung sejak 7 April hingga 7 Mei 2017 mendatang di Summarecon Kelapa Gading menjadi surga tersendiri bagi para pecinta fashion dan kuliner khas nusantara.



Acara ini juga sangat lekat di hati penggemar mode dan kuliner nusantara serta pelaku industrinya. Sebab JFFF selalu berkomitmen dalam mendukung industri UKM dan pengrajin fashion dan kuliner lokal untuk menghasilkan banyak produk kreatif dalam negeri yang dapat diterima secara global.

"Setiap tahun JFFF semakin memberikan suguhan yang menarik bagi pecinta mode dan kuliner. Penyelenggaraan JFFF bertujuan menjadi jendela yang menampilkan kekayaan ragam budaya Indonesia, sehingga produk-produk dalam negeri tidak hanya dikenal dalam skala nasional tapi juga semakin diakui oleh dunia internasional," ujar Chairman JFFF, Soegianto Nagaria dalam siaran pers yang diterima Metrotvnews.com, Selasa 2 Mei 2017.Untuk fashion festival yang bertajuk Fashion Village sendiri, telah diadakan pada 12-30 April 2017. Tentunya menghadirkan kreativitas dari desainer Indonesia yang menginterpretasikan budaya dan tradisi Nusantara. Mereka adalah Danny Satriadi, Irsan, Ivan Gunawan, Lulu Lutfi Labibi dan Musa Widyatmodjo yang memamerkan karyanya dalam fashion show tunggal.Selain itu ada juga peragaan busana pembuka dengan tema ‘Trendology’ dari para desainer muda berbakat, yaitu Natalia Kiantoro, Purana, Opi Bachtiar, dan Barli Asmara pada 18 April di Ballroom Harris Hotel & Conventions Kelapa Gading.Salah satu yang ditunggu adalah acara puncaknya, yaitu JFFF Awards yang telah terselenggara pada 26 April 2017 di Ballroom Harris Hotel & Conventions Kelapa Gading. Anugerah ini diberikan kepada para tokoh yang telah banyak berjasa di industri mode Tanah Air.JFFF Awards juga memiliki ciri khas, yakni fashion show yang mengkolaborasikan desainer terkemuka Indonesia dengan warisan wastra hasil karya tangan para perajin Nusantara. Tahun ini JFFF Awards menampilkan House of Irsan yang mengangkat kain Songket Sambas karya buatan tangan para pengrajin asli Sambas dengan tema “Asha’.Nah, pada rangkaian Food Festival bertajuk Kampoeng Tempoe Doeloe dan Wine & Cheese Expo, juga tak kalah seru. Dengan mengusung tema Kampung Layang-layang, pesta makanan ini diramaikan oleh 101 peserta UKM kuliner dengan 200 lebih menu khas Nusantara.Antara lain Mie Ayam Pelangi, Cwie Mie Malang, Cliff Noodle Bar, Martabak Yuk, Sate Ayam Madura Bintang 5, Gudeg Pejompongan, Soto Udang Medan Bu Ari, Bagoja (Bakso Goreng Gajah), Ketupat Gloria 65 Ny. Kartika, Soto Roxy H. Darwasa, Es Pisang Ijo "Paling Enak", dan masih banyak lainnya.Kehadiran Wine & Cheese Expo mulai 14 April - 7 Mei di Multi Purpose Hall, La Piazza semakin melengkapi event Food Festival dengan jajaran produk wine, keju, coklat, buah, pasta, yoghurt, dan lain sebagainya.Dalam penyelenggaraannya yang ke-5 tahun ini, Jakarta Wine & Cheese Run telah menjadi salah satu agenda yang ditunggu-tunggu para pecinta olahraga lari dalam rangkaian acara JFFF. Acara yang diadakan pada 30 April ini, selalu dikemas dengan konsep unik, yaitu peserta berlomba lari dengan mengenakan kostum sesuai tema ‘Thematic Costume Around The World’.Para peserta yang terdiri dari sejumlah keluarga ini memperebutkan berbagai hadiah menarik. Di antaranya uang tunai jutaan rupiah, merchandise, paket wine, dan paket buah, lucky draw, best costume, best timing dan kesempatan mengikuti Budapest Marathon pada Oktober mendatang.Sekedar informasi, JFFF merupakan perayaan akbar tahunan yang diselenggarakan sejak 2004 oleh Summarecon dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta serta didukung pula oleh Kementerian Pariwisata RI dan Badan Ekonomi Kreatif RI.(ROS)