Libur Paskah Bertemu Bugs Bunny dan Tazmania di BSD

Metrotvnews.com, Tangerang: Memperingati perayaan Paskah, Mal Aeon BSD City, Tangerang, mempersembahkan Eggciting Origami with Looney Tunes, dari 5 sampai 16 April 2017. Serangkaian acara digelar untuk menghibur pengunjung anak di Mal milik Korea tersebut.



Mengusung tema Eggciting Easter with Looney Tunes. Aeon Mall, menghadirkan rangkaian acara Meet and Greet bersama karakter Bugs Bunny dan Tasmanian Devil dari Looney Tunes yang berlangsung mulai

5 – 16 April 2017.

"Tinggal hari ini dan besok, pengunjung bisa bertemu dua tokoh kartun itu di jam 4 sore dan 7 malam," ucap Staf Promosi Aeon, Fitri, Sabtu 15 April 2017.Diterangkannya, Meet and Greet bersama karakter Looney Tunes akan menampilkan tokoh kartun, yaitu Bugs Bunny dan Tasmanian Devil. Bugs Bunny adalah tokoh animasi kelinci berwarna abu – abu yang juga menjadi salah satu maskot dari Warner Bros ini identik dengan kalimat "Eh... What's up, doc?” sambil membawa wortelnya.Sedangkan Tasmanian Devil merupakan karakter dari Warner Bros yang identik dengan sifat protagonisnya namun tetap menggemaskan. Taz terkenal dengan kemampuan berputarnya yang seperti tornado serta giginya yang tajam."Sejak awal kemunculannya hingga saat ini, Bugs Bunny dan Tasmanian Devil bukan hanya menjadi tokoh kartun kesayangan anak – anak, namun banyak orang dewasa yang masih menyukai karakter ini.Dapat dikatakan bahwa, karakter Looney Tunes merupakan tokoh kartun yang disukai oleh semua generasi," ucap dia.Selain Meet & Greet, serunya perayaan Hari Raya Paskah di Mall Aeon semakin lengkap dengan rangkaian kids activity seperti Field Trip, School Music Performance, Family Easter Parade, Coloring Competition, Origami Playground serta Origami Hunting Competition.Untuk bisa bertemu dengan tokoh kartun kesayangan pihak mal memberi penawaran menarik kepada pengunjung setia."Beragam Penawaran Menarik Bagi Pengunjung setia Aeon Mall berkesempatan untuk mendapatkan satu tiket 'Meet & Greet with Bugs Bunny and Taz' dengan berbelanja minimal Rp600.000 atau dengan me-reedem 5 point Eternity Privilege," terangnya.Selain itu, hanya dengan berbelanja minimal Rp200.000, pengunjung dapat bermain di area Origami Playground yang menghadirkan berbagai macam permainan untuk anak–anak Frog Race, Throw The Paper Ball, Shoot The Target dan Fly The Plane.Kemudian anak-anak juga dapat mengikuti acara menarik Origami Hunting Competition, acara kompetisi berburu origami berbentuk binatang dan mendapatkan berbagai hadiah menarik.(ELG)