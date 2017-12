3 Rahasia Restoran yang Membuat Anda Makan Lebih Banyak

Jakarta: Ada banyak hal yang terjadi di restoran yang mungkin tidak Anda sadari. Salah seorang pemilik restoran bernama Danny Meyer mengatakan kepada The New York Times, "Koki bertugas sebagai penulis lagu, sedangkan menu sebagai lirik dalam lagunya." Dan ternyata memang ada aspek psikologi dalam banyak aspek restoran.



Berikut adalah taktik restoran yang paling mengejutkan yang digunakan agar Anda makan lebih banyak:



1. Menu

Pemilik restoran akan memulai dengan menu agar para pengunjung makan lebih banyak. Setiap elemen menu adalah sesuatu yang sangat dipikirkan oleh mereka, terutama harga.



Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Cornell University School of Hotel Administration, para ahli menu menggunakan beberapa teknik, seperti menghilangkan angka nol pada akhir harga mereka, untuk membuat kita merasa nyaman.



Jika harga sebuah makanan USD12.00 misalnya, mereka akan menghapus .00. Semakin sedikit Anda berpikir Anda belanja, semakin banyak pula yang Anda akan makan.





(Pemilik restoran akan memulai dengan menu agar para pengunjung makan lebih banyak. Setiap elemen menu adalah sesuatu yang sangat dipikirkan oleh mereka, terutama harga. Foto: Pixabay.com)



2. Warna

Cara lain yang digunakan restoran untuk bisa membuat kita makan adalah dengan menggunakan warna hangat, seperti kuning, merah dan oranye yang ternyata membuat orang merasa lapar. Dan ketika kita lapar, kita ingin mencari makanan yang enak, itulah sebabnya mengapa begitu banyak makanan cepat saji menggunakan warna merah dan kuning dalam merek mereka.



3. Desserts

Memesan menu seperti salad atau makanan-makanan ringan bisa membuat Anda merasa seolah-olah membuat pilihan yang sehat. Makanan-makanan ini pun biasanya diletakkan di bagian sisi kiri menu, sehingga ketika Anda menggeser pandangan Anda ke sisi kanan menu Anda akan melihat menu-menu dessert yang membuat Anda memilih untuk membeli dessert karena Anda baru memesan makanan ringan.













