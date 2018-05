Nikmati Berbagai Makanan Korea (K-Food) di Jakarta Fair 2018

Jakarta: Korea Agro-Fisheries and Food Trade Corporation di Jakarta (aT Center Jakarta) memperkenalkan berbagai macam produk makanan unggul dari Korea kepada masyarakat Indonesia, dengan membuka booth K-Food selama acara Jakarta Fair 2018 berlangsung, yang digelar di JIEXPO Kemayoran dari tanggal 23 Mei hingga 1 Juli 2018.



Di booth K-Food di Jakarta Fair 2018 menyediakan berbagai variasi makan Korea yang popular termasuk makanan ringan, minuman, es krim, frozen food, minuman, dan mie instan. Serta terdapat juga kandungan ginseng yang sangat terkenal dan mendunia dengan khasiatnya yang mengandung berbagai manfaat untuk kesehatan.

(Foto: Dok. aT Center Jakarta)

(Nikmati jajanan khas Korea seperti Tteokpoki, Kimbab, Odeng dan lain-lain di booth K-Food. Foto: Dok. aT Center Jakarta)

Tidak ketinggalan minuman kesehatan seperti Korean Black Raspeberry (Bokbunja) juice yang dipercaya baik sebagai pencegah kanker, hyperlipidemia serta penyakit kardiovaskular.Disamping itu akan terdapat banyak acara yang akan memberikan pengalam dinamika kebudayaan Korea terkait produk makanan.Bekerja sama dengan Korean Culture Center dan Korea Restaurant Organizaion, booth K-Food akan menyelenggarakan beragam permainan tradisional Korea dan kesemptan mengunakan Hanbook (pakaian tradisional Korea) serta photo wall Instagram dengan latar belakang Aktor Ha-ha dan Gwang-Su yang juga merupakan maskot aT Center.(Baca juga: Mengenal Makanan Korea Lewat Ajang K-Food Fair 2015 Kesempatan menikmati jajanan khas Korea seperti Tteokpoki, Kimbab, Odeng dan lain-lain. Ikut memeriahkan acara selanjutnya yaitu acara cooking class makanan Korea akan diperagakan oleh Yuda Bustara dan Koki asal Korea yakni Koki Jun selama acara berlangsung.Mr Nam Taek Hong, Presiden Direktur dari aT Center Jakarta menyampaikan bahwa, “Jakarta Fair merupakan acara yang paling tepat untuk memperkenalkan produk makanan Korea yang sehat dan lezat kepada masyarakat Indonesia. Dan hal ini menjadi alasan mengapa kita memutuskan untuk berpartisipasi dalam acara ini.”“Jakarta Fair juga akan menjadi ajang pertemuan para vendor lokal yang dapat mengembangkan jalur distribusi produk makanan Korea di berbagai daerah Indonesia. Ke depannya aT akan menyiapkan acara promo produk makanan Korea yang berkaitan dengan tema Asian Game Jakarta-Palembang pada bulan Agustus mendatang. aT Center Jakarta berupaya untuk memerkenalkan produk makanan Korea yang sehat dan lezat yang dapat dicintai oleh berbagai kalangan masyarakat Indonesia.”(TIN)