Mengintip Hidangan yang Disajikan pada Resepsi Royal Wedding

Jakarta: Kensington Palace merilis menu di situs resmi website mereka pada hari pernikahan Pangeran Harry dan Meghan Markle, menegaskan bahwa Ratu Elizabeth II mengadakan resepsi pernikahan di Kastil Windsor untuk 600 tamu undangan setelah upacara pernikahan.



Penasaran, menu apa saja yang disediakan?

The wedding cake is to be served at the Reception. It was designed by Claire Ptak and features elderflower syrup made at The Queen’s residence in Sandringham from the estate’s own elderflower trees, as well as a light sponge cake uniquely formulated for the couple. #royalwedding pic.twitter.com/kt5lE4tEn9