Lima Alasan Mengunjungi Selandia Baru di Tahun 2019

Jakarta: Tak berlebihan jika salah satu resolusi Anda adalah traveling. Berdasarkan data yang terekam oleh Google, penelusuran terkait dengan perjalanan (travel) di Indonesia meningkat sebanyak 30 persen sejak 2017.



Dan berdasarkan hasil riset terbaru, jumlah pengunjung Indonesia di Selandia Baru juga telah meningkat hampir dua kali lipat dalam tiga tahun terakhir.

(Anda juga dapat menikmati indahnya langit bertabur bintang pada perayaan Tahun Baru Maori yang dikenal dengan Matariki. Acara istimewa di Selandia Baru ini dirayakan pada bulan Mei atau Juni ketika rasi bintang Pleiades-yang disebut Matariki oleh orang-orang Maori-muncul di ufuk timur laut. Foto: Tobias Keller/Unsplash.com)

(Anda bisa menemukan banyak hal yang menarik di Selandia Baru, mulai dari gletser dan fiord yang spektakuler, budaya yang autentik, hingga aktivitas yang mendebarkan. Foto: CJ lamb/Unsplash.com)

Ini artinya traveling menjadi salah satu kegiatan yang banyak dilakukan. Dan apabila mengunjungi Selandia Baru juga menjadi bucket list Anda, tak ada salahnya mematangkan rencana Anda dengan semangat baru di tahun ini.Tourism New Zealand telah merangkum lima alasan yang bisa membuat Anda semakin yakin untuk membeli tiket ke Selandia Baru di tahun 2019.Mengunjungi Selandia Baru kini lebih mudah dengan penerbangan langsung dari Jakarta ke Auckland menggunakan Air New Zealand dan Singapore Airlines melalui Star Alliance.Penerbangan baru yang dijadwalkan berangkat tiga kali dalam sehari ini mempersingkat waktu transit dan meningkatkan konektivitas melalui hub Singapura. Dengan demikian, orang Indonesia bisa memiliki lebih banyak waktu untuk menjelajahi Selandia Baru karena durasi penerbangan yang lebih pendek.(Baca juga: Alasan Mengapa Selandia Baru Wajib Dikunjungi Anda bisa menemukan banyak hal yang menarik di Selandia Baru, mulai dari gletser dan fiord yang spektakuler, budaya yang autentik, hingga aktivitas yang mendebarkan.Selain itu, jarak yang dekat antar daerah dan berbagai transportasi yang tersedia, seperti bus, kereta api, dan mobil, memungkinkan Anda untuk mendapatkan berbagai pengalaman berbeda dalam satu hari.Anda bisa bermain salju dan berenang di lautan yang hangat hanya dalam jangka waktu 24 jam. Jika salah satu resolusi tahun 2019 Anda adalah mencoba berbagai pengalaman yang unik, Anda bisa mewujudkannya satu per satu.Selandia Baru terkenal dengan berbagai aktivitas yang mendebarkan, seperti skydiving, bungy jumping, caving, dan off-road driving. Tahun 2019 akan menjadi lebih istimewa lagi dengan hadirnya wahana pemompa adrenalin yang baru diluncurkan, "Nevis Catapult", hasil karya A.J. Hackett, perusahaan yang memperkenalkan bungy jumping ke seluruh dunia.Berlokasi di Nevis Valley dekat Queenstown, para pencinta adrenalin akan “ditembakkan” dan meluncur sejauh 150 m pada lintasan di atas ngarai sebelum akhirnya jatuh dengan kekuatan 3G (3x berat maksimum yang melekat pada mereka) dengan kecepatan hampir 100 km/jam dalam 1,5 detik.Selama Anda berada di Selandia Baru, rasakan kehangatan “Manaakitanga” yang memiliki arti keramahan penduduk lokal di Selandia Baru dengan mendengarkan berbagai cerita yang mereka bagi saat memandu Anda selama perjalanan.Presiden Joko Widodo sendiri pernah merasakan langsung sambutan hangat yang diberikan penduduk lokal dalam kunjungannya ke Selandia Baru untuk merayakan 60 tahun hubungan bilateral antara kedua negara.Beliau bahkan berkesempatan untuk menikmati upacara penyambutan dengan melakukan salam Hongi bersama para sesepuh suku Maori.Sebagai salah satu negara dengan langit tergelap di dunia, Selandia Baru merupakan tempat yang tepat untuk menyaksikan keindahan bintang di langit malam. Salah satu lokasi terbaik adalah Aoraki Mount Cook Village yang jauh dari gemerlap lampu kota sehingga tidak ada yang menghalangi gemerlap cahaya bintang.Anda juga dapat menikmati indahnya langit bertabur bintang pada perayaan Tahun Baru Maori yang dikenal dengan Matariki. Acara istimewa di Selandia Baru ini dirayakan pada bulan Mei atau Juni ketika rasi bintang Pleiades-yang disebut Matariki oleh orang-orang Maori-muncul di ufuk timur laut.Pada tahun 2019, Matariki akan dimulai pada tanggal 10 Juni. Ikuti rangkaian perayaan ini, mulai dari pemeran seni hingga festival, parade, dan workshop.Pastikan juga untuk berkunjung ke Star Compass (?tea a Rangi) di Waitangi Regional Park, Hawke’s Bay, di mana Anda dapat mengetahui bagaimana para leluhur Maori menggunakan rasi bintang sebagai penunjuk arah.(TIN)