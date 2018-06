The Papandayan Hotel Berbagi untuk Sesama

Bandung: Bulan Ramadan yang hampir usai ini, dimanfaatkan The Papandayan Hotel untuk berbagi pada sesama. Ada dua agenda berbagi yang dilaksanakan The Papandayan, yakni TPH Berkah Sedekah Ramadan dan Safari Ramadan.



Pada kegiatan TPH Berkah, The Papandayan Hotel mengajak seluruh karyawan untuk bersedekah kemudian hasilnya diberikan kepada yang membutuhkan. Setelah semuanya terkumpul, kemudian dibelanjakan beberapa perlengkapan beribadah, seperti karpet sepanjang 15 meter, lima buah Al Quran, satu unit kipas angin dinding dan delapan pasang mukena.

Bantuan berupa karpet, Alquran dan kipas angin diserahkan kepada Masjid (Madrasah) Al-Ikhlas yang berlokasi di Karees Timur, Kelurahan Samoja, Batununggal, Bandung pada Senin 11 Juni lalu. Kemudian sisanya, yaki mukena diberikan pada Masjid Surya Al-Athaya yang berada di dalam hotel The Papandayan.Semantara pada program Safari Ramadan, The Papandayan turut berpartisipas dalam menyelenggarakan acara tersebut bersama Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jabar. Ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan PHRI dengan melibatkan sejumlah hotel di Bandung serta mengundang pelaku pariwisata dan pejabat setempat.Safari Ramadan kali ini lebih menarik dari sebelumnya, yakni acara ini dibuka dengan program Ngabuburit Bareng bersama Tiara Al Fayza. Seperti diketahui Tiara adalah penyanyi pop shalawat yang namanya melejit dengan single nya yang berjudul Sidnan Nabi dan Shalawat Badar.Kemudian, acara dilanjutkan dengan bincang-bincang bersama Miss Supranational Malaysia 2018 Sanjna Suri dan designer aju muslim asal Malaysia Anuar Faizal. Tak hanya itu, dalam acara tersebut juga diadakan peragaan busana karya Anuar yang dikenakan langsung oleh Sanjna Suri.Sedangkan agenda puncak dari Safari Ramadan ini ditutup dengan buka bersama dengan 50 anak yatim, sholat magrib berjamaah serta pembagian bingkisan oleh General Manager The Papandayan, Bobby Renaldi.(ROS)