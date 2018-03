Urban Flux, Pestanya Kaum Urban Indonesia

Jakarta: Berbelanja merupakan kegiatan yang menyenangkan. Bahkan, sebagian orang ada yang sampai menjadi candu berbelanja. Jika Anda ingin menikmati pengalaman berbelanja dengan suasana berbeda, sepanjang Maret hingga Mei 2018, ada program Urban Flux.



Urban Flux diselenggarakan di mal Kuningan City, Jakarta Selatan, dan membidik para pecinta fashion, kuliner, juga ada event komunitas urban terkini.



"Kuningan City merupakan ruang bagi para komunitas, pecinta seni dan fashion, kami menghadirkan event berkualitas dan program belanja bagi pelanggan setia," ujar Center Director Kuningan City Christopher Hardja.



Urban Flux Kuningan City menghadirkan beberapa aksen dan ciri khas street art yang anti mainstream, sehingga ada beberapa karakteristik creative ataupun expressive yang terlihat menonjol. Urban Flux menghadirkan tema menarik, bulan penuh ekspresi, musik, dan untuk meningkatkan minat wisata dan belanja di Indonesia.



Berikut ini, jadwal sejumlah acara yang diselenggarakan Kuningan City.



Urban Flux



Pop Up Market (8-11 Maret)



Pop Up Market 2018 dilaksanakan pada 8-11 Maret 2018 di Lantai 2-4 Gourmen Area kuningan City. Pop Up Market mengusung tema Ajang Bagi Brand Lokal untuk Perluas Pasar, dengan menggandeng Tokopedia sebagai official e-commerce partner.Pop Up Market berada dalam naungan Student Board Universitas Prasetya Mulya dan menjadi pelopor thematic local brand bazzar di Indonesia. Konsep Pop Up Market mengangkat nama dari fashion district di kota-kota besar dunia. Tahun ini, Pop Up Market memilih konsep dengan unsur art yakni The Factory, sebuah art studio terkenal yang dimulai oleh Andy Warhol di Manhattan, New York.



D'hot Music Day (9 Maret)



Menyambut Hari Musik Nasional 2018 Kuningan City bekerja sama dengan detikcom menggelar event berkonsep urban dengan menampilkan musisi tanah air ternama antara lain NEV+, Vidi aldiano, RAN, Juicy Lucky, Bams, Ben Sihombing, Adrian Khalif, Angela Vero, Ivy Allysa, Nadia Fatira, Dengarkan Dia (Ayudia Bing Slamet & Ditto) , Naura, Neona, Azahra Leala, Vira Talisa, Indomusikgram, Michela Joan, Fade2Black, The Overtune dan Reality Club. Menghadirkan Tamu Spesial yaitu Menteri Perumahan PUPR Basuki Hadimuljono, Menaker Hanif Dhakri, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Jawa tengah Ganjar Pranowo.



The 8th Music Gallery (10 Maret)



Music Gallery merupakan festival musik indie internasional yang diselenggarakan oleh BSO Band, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Dari tahun ke tahun, Music Gallery telah didefinisikan sebagai festival musik yang menampilkan bakat-bakat terbaik dari musisi independent Indonesia dan mengumpulkan penikmat musik dari musisi indie yang terbilang jarang tampil di khalayak umum. Menampilkan lineup band-band lokal dan musisi keren yang meliputi Jason Ranti, Heals, Novo Amor, The Sigit, White Shoes & The Couples Company, OM PMR, Lightcraft, Feast, Bam Mastro, Mantra Vutura, Sore, Danilla, Beach Fossil, Mondo Gascaro & Eleventwlefth.



Super Model Project (11 Maret)



Persembahan Kuningan City untuk para pecinta fashion Jakarta, Super Model Project menghadirkan kompetisi model dengan ambience yang chic dan urban. Diusung oleh model papan atas Indonesia seperti Laura Muljadi, Paula Verhoeven, Dominique dan Kelly Tandiono kompetisi model ini akan menghadirkan rancangan dari designer ternama dan para pemenang terbaik yang akan bersaing di industri fashion Indonesia.



Ideafest (17 Maret 2018)



Dengan menggali kreativitas anak muda Indonesia, Idea Festival Universitas Indonesia 2018 kembali digelar, menghadirkan kompetisi film dengan harapan dapat menampung ide-ide inovatif dan kreatif dari generasi muda di seluruh tanah air dalam karya-karya di bidang pers, film, fotografi, dan musik. Tak hanya kompetisi dan penampilan musik, UI Idea Fest 2018 juga mengajak generasi muda untuk menambah wawasan dan berdiskusi bersama dengan para ahli di bidang pers, film, dan fotografi, yang telah berhasil menembus dunia internasional dengan karya-karyanya.



Kuningan City CSR Earth Hour (24 Maret)



Kuningan City Mall ikut mendukung kampanye Earth Hour dengan mematikan lampu selama satu jam. Selain mematikan lampu, Kuningan City Mall juga menyelenggarakan program berbelanja yang unik selama kampanye Earth Hour berlangsung. Salah satu program yang diselenggarakan oleh Kuningan City Mall sebagai rangkaian kampanye Earth Hour yaitu Shopping and pound fit in the Dark. Kegiatan ini memungkinkan pengunjung untuk berbelanja, menikmati makan dan minum di tengah kegelapan selama satu jam serta berpartisipasi dalam kegiatan light pound fit. Para customer juga dapat berpartisipasi dalam program CSR dengan menyumbang buku bekas 'Read Digital Save Tree' disamping itu Kuningan City akan menghadirkan penampilan spesial dari Angel Percussion dan Enigma DJ School.



We The Youth (24 Maret & 28 April)



Merupakan seri talk show antara pejabat publik dan figur anak muda dengan mengangkat topik masalah - masalah sosial yang akan di bahas anak muda. menampilkan Triawan Munaf dengan tema pemuda dan ekonomi kreatif dan Sri Mulyani dengan tema pemuda dan #uang kita.



The 4th CMA Foundation (8 April)

Kompetisi untuk para matematika-holic dalam bentuk aritmatika dan sempoa. Kompetisi yang diselenggarakan di Kuningan City pada tanggal 8 april 2018 ini akan menghadirkan ambience urban yang menarik bagi semua umur.Local Stand Up Fest (7 April)Kuningan City akan menyelenggarakan Local Stand-Up Comedy Festival. Seluruh komunitas di seluruh Indonesia akan dilibatkan, sekitar 50 comic akan tampil di P7 Ballroom, dan ada puluhan comic lainnya yang akan berkompetisi. Kita akan bersuka ria bersama, open mic di sela-sela acara, bertemu dengan idola dan teman-teman comic dalam meet and greet, bertukar informasi, mengasah materi dengan para comic yang ada. Kita akan tertawa bersama.Record Store Day (21-22 April)Record Store Day untuk tahun ini,akan dihadiri puluhan peserta dari toko musik independent turut serta dalam pesta besar rilisan fisik tersebut. Sementara, lebih dari 40 rilisan secara khusus dirilis saat Record Store Day. Selain panggung musik, nantinya juga akan ada workshop, lelang, dan eksebisi.Widelanes Festival (28 April)Widelanes Festival adalah festival musik dengan tema Utopian sebagai festival musik yang tidak memiliki struktur sosial. Dimana dalam festival ini, orang bisa merasakan euforia lewat musik dan seni. Kualitas seni dan musik yang tinggi akan memberi Anda kesempatan untuk menjauh dari hiruk-pikuk kehidupan. Pengunjung festival ini akan ditawarkan dengan sensasi tinggal di 'Imaginary Land' yang penuh dengan kebahagiaan tak terbatas. Menampilkan musisi terkemuka yaitu The Good Night Electric, RamenGurl, Basboi, Pija, Polka Wars dan Reality Club.Fabulous Suprize (16 Maret-10 Juni)Fabulous Raffle adalah program undian persembahan Kuningan City ditujukan untuk customer yang berbelanja di Mal Kuningan City dengan minimal transaksi Rp200 ribu pada periode transaksi/ belanja yaitu 8 Maret hingga 6 Mei 2018. Setiap transaksi Rp200 ribu berlaku untuk satu kupon dan seterusnya. Transaksi berlaku kelipatan dan penggabungan struk. Pada program ini, customer memperebutkan hadiah iPhone X, Europe Vacation Trip, Bali Vacation Trip, Samsung Glaxy Note 8, Macbook Air, Fuji Film Mirrorless Camera, Nike Air Max dan K Gift Voucher worth Rp5.000.000.Ladies Treat; Treat Yourself and Get Pampered (12 Maret-6 Mei)Kuningan City berada di kawasan perkantoran di selatan Jakarta, para pekerja dengan rutinitas sehari-hari, ada kebutuhan untuk merasa relax dan santai. Kuningan City memberikan program khusus bagi para wanita pekerja untuk tampil lebih cantik dan menawan dengan program diskon 50% off, Buy 1 Get 1 dan Special Price di tenant Martha Tilaar Spa Express, Natasha Skin Care, D’Amoer, Kaizen, Fruitywax, My&Your Dentist, Medical Clinic AIC, Samsara Reflexiology, The Body Shop.40licious Treats (8 Maret-6 Mei)Nikmati special promo menu d ibawah Rp40 ribu, di tenant F&B Kuningan City seperti HKC, Sushi Bar, Waroeng Kita, Jagoan Baso Malang, Solaria, Joh Eun Nal, Billie Chick, Bengawan Solo, Gula Merah, Sate Khas Senayan, Ichiban Sushi, Tawan, Imperial Kitchen dan Sari Laut Jala - Jala.Easter Treats (30 Maret-1 April)Nikmati promosi dan spesial treats selama periode 30 Maret-1 April 2018 dan dapatkan hadiah voucher XXI dari Kuningan City bagi pengguna K Passport dengan minimum pembelanjaan Rp200 ribu.K Passport Payday (25-28 Maret)Nikmati PAYDAY Promo dengan 50% cashback dengan minimal pembelanjaan Rp200 ribu, selama periode 25-28 Maret 2018, dan dapatkan hadiah menarik dari Kuningan City bagi pengguna K Passport.Date IDR 25 (setiap tanggal 25)Nikmati menu spesial dengan penawaran harga hanya Rp. 25.000,- untuk tenant Food & Beverage Kuningan City di tanggal 25 Maret 2018 bagi pengguna K PassportUrban Eat Buy 1 Get 1 (26, 27, 28 Maret-April)Pelanggan Kuningan City dapat membeli berbagai menu di beberapa tenant Urban Eat lantai 3, dapatkan gratis menu spesial dengan membeli menu pilihan.Two Hours Free Parking (1 Maret-30 April, pukul 18.00-20.00)Program Parkir Gratis selama 2 jam untuk pelanggan Kuningan City, mulai pukul 18.00 hingga 20.00 WIB, dapatkan diskon menarik di tenant yang berpartisipasi selama waktu tersebut. Program ini diberikan bagi pengendara mobil pada jam sibuk, di hari kerja.(ROS)