Ragam Kuliner Kekinian di Pasar Senggol Summarecon Mal Bekasi

Bekasi: Summarecon Mal Bekasi kembali menghadirkan Pasar Senggol dalam event kuliner tahunannya. Pada tahun yang kelima ini dengan tema “Jelajahi Kuliner Street Food Kekinian,” Pasar Senggol akan mengajak para pengunjung mencicipi ragam menu kekinian yang tengah digemari.



Event kuliner ini berlangsung selama 32 hari, mulai 12 April-13 Mei 2018. Pasar Senggol dibuka setiap hari pukul 16.00-22.00 WIB (Senin-Kamis), 16.00-23.00 WIB (Jumat), 11.00-23.00 (Sabtu & hari Libur Nasional), dan 11.00-22.00 (Minggu). Selain wisata kuliner, ragam permainan pasar malam, hiburan musik dan pertunjukan, serta kuis berhadiah akan menjadi paket lengkap menikmati Pasar Senggol 2018.

Foto: Dok. Summarecon

Ugi Cahyono selaku Center Director Summarecon Mal Bekasi mengatakan Pasar Senggol terus berinovasi menghadirkan nuansa yang menarik dan menyenangkan bagi pengunjung setiap tahunnya. Tahun ini pihaknya mengangkat kuliner kekinian dalam arti bukan saja rasanya yang enak tetapi juga keunikan dari tampilan/packaging makanan pun menjadi salah satu pertimbangan dalam pemilihan tenant."Pengunjung pun tidak hanya diajak menyantap makanan lezat tetapi juga dapat mengabadikan momen untuk media sosial yang tengah menjadi tren atau kebiasaan anak zaman now. Bagi para pelaku usaha pun, Pasar Senggol tahun ini menjadi wadah berkreasi untuk mengolah makanan kekinian yang lezat dan mampu menarik perhatian para pembeli," ujar Ugi dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 13 April 2018.Ugi menambahkan nuansa kekinian akan semakin terasa dengan dekorasi warna-warni yang menghiasi setiap booth tenant yang membuat area parkir The Downtown Walk semakin meriah dan menarik untuk diabadikan. Area seluas 7.300 meter persegi, akan diisi oleh 72 tenant.Area gerobak berisi 21 tenant dengan menu camilan lezat seperti Ice Bucket, Bola ubi ala Bobol 58, Sempol Gocid, Pentol & Cilok Kuah Pedas, Mie Tusuk dan menu lainnya. Sementara itu s9 food truck siap menyajikan ragam terbaik diantaranya paduan sate taichan dengan kuah masakan padang dari Bagindo Panda, Olahan daging ayam dari Keliling Asia, Cuanki Bakso bandung , Dimsuming dan masih banyak lagi."Menu kekinian juga hadir di 42 booth diantaranya Es krim semar dari Eightfully, Lungo Potatoes, Bakso Aci Bandung, Bakso Boedjangan, Roti Nogat dan Nasi Ayam Mangga Thai yang pastinya buat ketagihan," ungkapnya.Untuk menyemarakkan suasana, kali ini terasa lebih spesial dengan hadirnya musisi Indonesia yaitu Barasuara (27 April) dan penyanyi cilik Naura (4 Mei) setiap pukul 20.00 WIB di panggung The Downtown Walk.Setiap harinya sambil menemani pengunjung menyantap makanan lezat, ragam pertunjukan juga turut dihadirkan di area Pasar Senggol diantaranya carnival dance, fire jugler, beatbox, humanoid, ballet, polisi cilik dan penampilan seru lainnya.Selain puas berwisata kuliner, pengunjung diajak merasakan suasana pasar malam dengan hadirnya permainan seperti carousel, ombak banyu, bianglala, ontang-anting dan virtual reality. Setiap permainan dikenakan biaya sebesar Rp10 ribu-Rp20 ribu. Permainan baru yakni inflatable playground akan menjadi arena bermain favorit bagi anak-anak dengan harga tiket Rp25 ribu (hari kerja) dan Rp30 ribu (akhir pekan).Untuk memudahkan pengunjung mendapatkan kartu top up, Pasar Senggol menghadirkan program penjualan Pre-sale kartu isi ulang secara online yaitu pembelian kartu seharga Rp250 ribu mendapatkan Rp300 ribu dan pembelian Rp500 ribu mendapatkan Rp600 ribu.Pengunjung dapat melakukan pembelian secara online melalui website www.malbekasi.com. Bagi para pengguna media sosial Instagram pun berkesempatan memenangkan grand prize kamera Fujifilm XA10 dan voucher belanja dengan mengikuti kuis #7HariberceritaPasarSenggol. Pengunjung cukup mengunggah foto setiap hari selama 7 hari sambal menceritakan keseruan suasana Pasar Senggol 2018.(ROS)