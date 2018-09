Berapa Rata-rata Bujet Wisatan Indonesia untuk Berlibur?

Jakarta: Setiap generasi memiliki gaya berbeda, bahkan dalam hal keuangan. Sebuah agen travel lokal memetakan alokasi liburan tiga generasi di Indonesia.



Survei yang dilakukan oleh Dwidayatour tersebut melibatkan 1.200 wisatawan Indonesia yang terdiri dari tiga generasi: Gen Z (18-23 tahun), Gen Y (24-41 tahun) serta Gen X (42-52 tahun).

Sebanyak 72 persen Generasi Z mengakui bahwa mereka menyediakan bujet kurang dari Rp10 juta per tahun untuk liburan. Hanya 20 persen yang mengalokasikan Rp10-20 juta dalam satu tahun.Pada Generasi Y, sebanyak 39 persen responden menyediakan anggaran kurang dari Rp10 juta per tahun dan 32 persen menganggarkan Rp10-20 juta rupiah per tahun untuk liburan.Sementara itu, 27 persen responden dari Generasi X mengalokasikan dana liburan Rp10-20 juta rupiah per tahun dan 24 persen menyediakan kurang dari Rp10 juta rupiah per tahun.Secara umum, 49 persen wisatawan Indonesia menyediakan kurang dari Rp10 juta rupiah per tahun dan 28 persen mengalokasikan Rp10-20 juta rupiah per tahun untuk liburan.Terkait tren, Dwidayatour menemukan bahwa 52 persen responden ingin menikmati liburan di samudra dengan kapal pesiar dimana 90 persen diantaranya menyatakan belum pernah naik kapal pesiar.Lalu, bagaimana alokasi keuangan untuk mewujudkan wisata impian tersebut? Tak jauh berbeda, sekitar 54 persen responden menyatakan kurang dari Rp10 juta rupiah dan 30 persen mempersiapkan Rp10-20 juta rupiah.Survei tersebut juga menyebutkan bahwa sekitar 25 persen wisatawan Indonesia membutuhkan waktu 4-6 bulan mempersiapkan wisata kapal pesiar. Sebanyak 21 persen mengaku mempersiapkannya sejak 1-3 bulan sebelumnya.Secara keseluruhan, mereka berniat akan berwisata dengan keluarga (49 persen) dan pasangan (29 persen). Sementara itu, 48 persen responden dari Gen Z berniat menghabiskan liburan kapal pesiar dengan keluarga.(DEV)