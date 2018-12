World Music Festival (WMF) 2018 Janjikan Penampilan Spektakuler

Jakarta: Tak lama lagi penghujung tahun tiba. Jika Anda belum punya rencana untuk menghabiskan sisa akhir tahun 2018, Anda bisa menikmati berbagai penampilan spektakuler artis dalam dan luar negeri.



Berkolaborasi dengan MDMedia dan dipromotori oleh Original Production, Blanja.com mempersembahkan festival musik bertajuk “World Music Festival” (WMF) 2018 yang diselenggarakan di Telkom Hub Jakarta pada tanggal 8 dan 9 Desember 2018 serta Tennis Indoor Senayan pada tanggal 11 Desember. WMF 2018 siap menjadi salah satu festival musik terbaik tahun ini.

WMF 2018 dikemas dengan konsep yang lebih menarik yaitu various/mixed genre musik untuk mendorong perkembangan industri kreatif khususnya di bidang “musik” dari berbagai genre sehingga mampu menyatukan musik dari seluruh dunia.“Tidak hanya musisi Indonesia, WMF juga akan menghadirkan musisi dunia seperti Firehouse dan MLTR (Michael Learns To Rock). Uniknya, World Music Festival (WMF) 2018 akan menampilkan berbagai genre jenis musik mulai dari Pop, Rock, Jazz, R&B, Art Cultural, Reggae, Dance Music hingga kolaborasi musik lintas generasi dan lintas market. Sehingga apapun genre musiknya masyarakat bisa berkumpul dan bersatu lewat sebuah konser musik yang kami hadirkan,” ujar CEO Blanja.com Jemy Confido.Baik headliner internasional maupun lokal Indonesia merupakan grup-grup musik legendaris yang akan tampil bersama dengan artis/musisi era milenial, termasuk mengangkat ART Cultural Show - Seni Budaya Indonesia ke dunia.MLTR (Michael Learns To Rock) dengan konsep tournya "STILL" 2018 akan membawakan lagu di album terbarunya berjudul Everything You Need serta lagu hits lainnya seperti That's Why, You Took My Heart Away, Paint My Love, 25 minutes, Nothing to Lose, Take Me to Your Heart, Sleeping Child.(Baca juga: Malam Minggu Romantis Bersama Michael Learns To Rock Earth Wind and Fire experience akan memainkan beberapa lagu lagu hits dunia mereka seperti September, Boogie Wonderland, Fantasy, Let's Groove, I'll write the Song hingga After The Love Has Gone, sedangkan Firehouse akan menampilkan lagu-lagu hits dunianya seperti I Live my Life for You, Here for You, Love of a Lifetime dan When I Look into Your Eyes.Ada juga sejumlah musisi Indonesia lintas generasi dan genre lokal seperti GIGI, D'Masiv, Krakatau Reunion, Reza Artamevia, Rendy Pandugo, Vina Panduwinata & Friends (Vina Panduwinata, Irianti Erningpraja, Rita Efendi, Agus Wisman, Adji Soetama, dan Ratu Ira).Juga penampilan hebat kolaborasi dari "Indonesia ROCK All Stars” Andi/rif, Rere Grass Rock, Gatot Ungu, Yudha Romeo, Beben T-Five, John Paul Ivan Boomerang, Ophie Danzo), “Indonesia All Stars” (Mus Mujiono, Yana Julio, Deddy Dhukun, Ikang Fawzi, Dian Pramana Putra, Keenan Nasution), Bharata Band, Millenial Indie Band serta dimeriahkan juga dengan Art Cultural Performance dan Indonesia Drums and Percussions.Tiket WMF 2018 sendiri sudah bisa dibeli di Blanja.com atau langsung datang ke booth Blanja.com yang ada di Telkom Hub dan Mall Kota Kasablanka dengan harga tiket mulai dari Rp800 ribuan hingga Rp2 jutaan."Total ada 11.000 tiket dipersiapkan dan kami juga sudah bekerjasama dengan beberapa partner untuk memberikan diskon up to 25 persen khusus pembayaran menggunakan kartu kredit Mandiri, T-cash, tukar IndiHome Poin," tambah Jemy.Selain dapat menyaksikan penampilan musisi kesayangan, para pengunjung juga dapat menikmati berbagai keseruan lainnya dalam festival culinary, food truck, games, e-Sport dan mini exhibition.“Kehadiran World Music Festival (WMF) 2018 diharapkan menjadi rumah baru bagi artis atau musisi yang dicintai para penggemar pada masanya dan terus berkarya di era saat ini (milenial),” tutup Jemy Confido.(TIN)