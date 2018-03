Tetap Bugar dengan Kegiatan Ruang Terbuka di Dubai

Jakarta: Banyak anggapan bahwa menjadi bugar saat sedang liburan hampir mustahil. Mengapa? Karena agenda Anda dan keluarga sudah pasti padat bepergian ke berbagai destinasi wisata serta mencoba kuliner khas daerah setempat.



Namun, jangan khawatir jika Anda tetap ingin bugar saat sedang liburan, terutama di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). Salah satu kota terpadat di Uni Emirat Arab ini menyediakan pengalaman di ruang terbuka yang bisa menunjang kesehatan serta kebugaran Anda serta keluarga. Beberapa diantaranya seperti di bawah ini.

(Jalur sepeda Al Qudra. Foto: Dok. Zenoindonesia)

(Surf House Dubai bagi Anda pecinta olahraga air. Foto: Dok. Zenoindonesia)

(Pemandangan yang menakjubkan di sekitar Bendungan Hatta atau Hatta Dam. Foto: Dok. Zenoindonesia)?

(Lintasan berlari di sepanjang garis pantai Dubai Jumeirah. Foto: Dok. Zenoindonesia)

(Kitesurfing bagi penakluk adrenalin. Foto: Dok. Zenoindonesia)

Apakah Anda menyukai bersepeda atau sekedar sering bersepeda santai? Lintasan sepeda padang pasir yang luas ini merupakan salah satu yang terbaik di Emirat. Jalur sepeda Al Qudra ini sangat indah, sehingga pesepeda sering merekomendasikan tempat ini untuk dikunjungi saat matahari terbit atau terbenam.100 km lintasan ini terdapat banyak ruang untuk menikmati pemandangan dan juga nuansa di sekitarnya. Terdapat banyak toko dekat titik awal di sepanjang jalur, di mana Anda dapat menyewa peralatan jika Anda tidak memilikinya, dan begitu Anda selesai, Anda dapat bersantap di restoran seperti The Cycle Bistro.Lintasan ini juga merupakan bagian dari wilayah konservasi Gurun Al Marmoom yang baru saja dibuka dan memiliki lebih dari 20 inisiatif lingkungan, budaya, serta olahraga.Bagi Anda pemula olahraga air seperti surfing atau paddle board, gelombang ombak di seputar Surf House Dubai sangat ramah dan cocok bagi para pemula dan tingkat menengah. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkan pelajaran untuk semua tingkat pengalaman dan penyewaan kapal.Dua gerai Surf House di Sunset Beach di Jumeirah menawarkan makanan hangat dan sehat di in-house cafe, Single Fin setelah berselancar. Juga di Nikki Beach Hotel, yang menjadi lokasi restoran mewah dan berbagai properti yang menakjubkan akan memikat Anda untuk bersantai panjang setelah berselancar.Jika ombak sedang tenang, kedua gerai ini juga menawarkan penyewaan dan pelajaran awal untuk berselancar, yaitu cara berdiri di atas papan dayung atau lebih dikenal dengan paddle board.Salah satu yang juga bisa Anda lakukan di Dubai adalah merasakan pengalaman berjalan kaki di Bendungan Hatta. Salah satu atraksi alam paling menarik di Bendungan Hatta ini juga latar belakang pegunungan Al Hajar yang menakjubkan.Struktur dan tekstur tanah yang bergelombang, sangat ideal untuk para pejalan kaki dan pendaki, karena terdapat banyak jalur yang sesuai untuk pejalan kaki dan para pendaki yang lebih berpengalaman.Kegiatan yang bertema air lagi juga bisa Anda lakukan di sini, yaitu menyewa kayak atau perahu pedal, sebelum meluangkan waktu berjemur sambil menikmati pemandangan megah Dubai di perairan yang tenang.(Baca juga: Setiap Kota Punya Cerita, Dubai Punya La Perle yang Siap Membius Anda Dubai adalah surga bagi para pelari, terdapat lintasan lari yang membedah hampir setiap kawasan di dalam kota. Salah satu lintasan yang paling populer adalah perempatan sepanjang 14 km di sepanjang garis pantai Dubai Jumeirah.Dimulai dari Dubai Marine Beach Resort & Spa, jalur yang baru dikembangkan ini melintang melintasi Kanal Air Dubai yang baru dibuka dan membentang sampai Pantai Kite sebelum berakhir di Burj Al Arab yang ikonik.Lintasan lari yang populer lainnya terdapat di Palm Jumeirah. Terdapat dua rute yang dapat dipilih dari sini, yaitu garis pantai sepanjang 4 km, untuk lintasan yang lebih santai, sedangkan lintasan sepanjang 11 km yang berada di sepanjang tepi luar The Palm, merupakan lintasan yang sedikit lebih menantang.Untuk para pelari yang lebih kompetitif, Dubai juga menawarkan berbagai kompetisi di sepanjang musim, termasuk The Standard Chartered Dubai Marathon, Dubai Desert Road Run dan lintasan yang penuh rintangan, yaitu Dubai Spartan Race.Yoga di ruang terbura sangatlah populer di Dubai, dimana The Beach yang berhadapan dengan JBR menyediakan kelas pagi gratis, selama empat hari dalam seminggu antara bulan Oktober dan Mei.Hotel-hotel seperti The Fairmont Palm Hotel & Resort menyediakan kelas yoga di ruang terbuka dengan menawarkan kelas bulanan yang bertepatan dengan bulan purnama.Dubai juga menjadi tuan rumah dalam berbagai festival yoga, termasuk Xeoga's Feel Yoga (16-18 Maret) di Pantai Kite, yang menawarkan yoga di ruang terbuka di akhir pekan, dan Yoga Fest, yang berlangsung 15-17 November 2018.Tak hanya itu, ada lebih banyak lagi festival yoga yang akan diselenggarakan - dalam bentuk tempat dan acara yoga yang didedikasikan di dalam Al Marmoom Desert Conservation Reserve tersebut.Pilihan lainnya yang tak kalah menarik adalah untuk orang yang memperhatikan kebugaran tubuh dan juga menyukai adrenalin, yaitu kitesurfing. Olahraga ini menjadi populer di Emirat, bahkan terdapat pantai yang dikhususkan untuk olah raga ini bernama Pantai Kite, yang terdapat di sepanjang garis pantai Jumeirah yang indah.Anda bisa mengambil kelas kitesurfing dengan ahlinya, seperti Dukite atau Kite Zone Dubai. Setelah selesai, Anda dapat mengunjungi Food Market yang tersedia. Di sini berbagai pilihan tempat makan yang berlokasi di tengah street art tersaji dengan menarik, sebut saja di pantai La Mer yang baru saja dibuka.(TIN)