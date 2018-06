XSpace By Brilio Hadirkan Ragam Seni dan Konser Musik

Jakarta: Bagi kaum muda yang haus akan berbagai aktivitas seru, bersiaplah menyambut event XSpace By Brilio pada 29 Juni-1 Juli 2018. XSpace berisi perhelatan seni, konser musik, dan marketplace untuk para milenial.



Chief Marketing Officer Brilio, Danny Purnomo, mengatakan Brilio ingin memberikan pengalaman experience event in different way kepada para pengunjung.



“Berbeda dengan kebanyakan event lain, XSpace yang menjadi event on-ground skala besar pertama Brilio, membuat milenial bisa menikmati beragam bentuk event sekaligus dalam satu ruang,” kata Danny dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 22 Juni 2018.



Event yang akan bertempat di Lot 8 SCBD (sebelumnya The Foundry) Jakarta Selatan ini, akan menampilkan sederet musisi ternama seperti Afgan, Petra Sihombing, Armand Maulana, Young Lex, Ardhito Pramono, Andini, Rahmania Astrini, Mantra Vutura, MLD Jazz Project, Ayub Jonn, Dekat (sebelumnya grup Tangga), serta Matter Halo.



Sedangkan pada bagian pameran seni, sederet komunitas seni ruang rupa pun akan memamerkan karya terbaiknya. Seperti Marishka Soekarna, Adi Dharma “Stereoflow”, Ricky "Babay" Janitra, Cut & Rescue, Adi "Dhigel" Setiawan, Moch Hasrul, Lab Laba-Laba, serta Gelar Soemantri.



Nah, bagi Anda yang ingin punya merchandise ataupun barang pribadi dari influencer favorit, bisa mengikuti sesi Creators Market oleh Famous.id. Di sini Anda bisa berbelanja merchandise eksklusif atau preloved item milik Skak Industries by Bayu Skak, Pionicon by Si Juki, Agung Hapsah, Reza “Arap” Oktovian, Wendy Walters, Fathia Izzati, hingga Film Maker Muslim.



Guna menikmati berbagai sajian menarik ini, Anda harus membeli tiket yang bisa dipesan melalui situs XSpace.id, Loket.com, JD.ID, Tokopedia, Tiket.com, dan Maimilu.com. Harganya relatif terjangkau, yakni Rp65 ribu per hari, dan Rp165 ribu untuk tiga hari. Anda juga bisa membelinya langsung di lokasi, seharga Rp75 ribu per hari, dan Rp200 ribu untuk tiga hari.



"Daripada di event lain membayar lebih mahal hanya untuk menikmati satu aktivitas, di XSpace Anda bisa dapat banyak keseruan sekaligus. Bisa dapat banyak stok foto di pameran seni untuk Instagram, bisa menyanyi bareng Afgan, lompat-lompat bareng Armand Maulana, sampai beli barang pribadinya Reza Arap," kata Danny.

