Melihat Fenomena Milky Way di Tanjung Lesung

Jakarta: Mungkin masih banyak yang belum mengetahui bahwa untuk melihat fenomena alam yang menakjubkan seperti Milky Way tidak perlu jauh-jauh datang ke luar negeri. Ternyata, di Indonesia juga ada tempat-tempat yang bisa dipilih untuk bisa melihat fenomena alam Milky Way.



Salah satunya adalah di Tanjung Lesung, Banten. Dengan menempuh perjalanan darat selama 4-5 jam dari Jakarta, Anda sudah bisa sampai ke Tanjung Lesung yang terkenal dengan pantainya yang masih jernih dan pemandangan alamnya yang indah.

Fenomena Milky Way sendiri dapat dilihat di kawasan Tanjung Lesung karena langit di daerah tersebut masih bersih dari polusi cahaya yang berasal dari lampu-lampu gedung bertingkat yang banyak dijumpai di kota-kota besar. Dengan langit malam yang masih bersih tersebut, Anda bisa melihat sekumpulan bintang-bintang yang memanjakan mata dan pikiran Anda."Untuk melihat milky way ini paling bagus antara bulan Januari sampai Februari atau Agustus sampai September. Pada saat-saat tersebut biasanya milky way terlihat jelas," ujar Denny Herliyanso, salah seorang perwakilan dari Tanjung Lesung Beach Hotel and Resort."Atau bisa juga melihatnya setelah turun hujan karena setelah hujan di langit suhunya semakin dingin sehingga semakin terlihat jelas," tambah Denny lagi. Menurut Denny, untuk melihat fenomena Milky Way di kawasan Tanjung Lesung sendiri bisa dimulai sejak pukul 7 malam namun yang paling baik adalah pada saat waktu menunjukkan pukul 10 malam.Menurutnya, jika sudah terlalu malam pergerakan bulan dan bintang di kawasan tersebut akan semakin naik sehingga meskipun Milky Way masih bisa terlihat namun kurang bagus jika Anda ingin mengabadikannya melalui kamera.Dan ketika sampai di sana, jangan lupa untuk membawa tripod dan kamera Anda untuk mendapatkan hasil foto yang bagus dan tidak goyang. Usahakan juga ketika Anda berada disana cuaca sedang cerah atau sedang tidak hujan agar Milky Way pun bisa terlihat dengan baik.Nah, dengan jarak yang tidak terlalu jauh dari kota Jakarta ini, daerah Tanjung Lesung bisa dijadikan pilihan bagi Anda yang ingin bisa melihat fenomena alam Milky Way namun dengan waktu yang terbatas. Keindahan Milky Way yang terdapat di daerah ini juga tidak kalah dengan Milky Way yang berada di tempat-tempat lain bahkan yang berada di luar negeri sekalipun.(TIN)