Glorious Spirit, Kemeriahan Ramadan di Central Park dan Neo Soho

Jakarta: Bulan Suci Ramadan 1439 disambut suka cita. Tak ketinggalan memeriahkan suka cita Ramadan, Central Park dan Neo Soho Mal menggelar Glorious Spirit.



"Central Park dan Neo Soho Mall pada Glorious Spirit tahun ini menghadirkan berbagai acara yang dapat dinikmati dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri," kata ujar Senior Marcomm Manager Central Park dan Neo Soho Mall Silviyanti Dwi Aryati.



Penawaran dan potongan harga hingga 80 persen yang ditunggu-tunggu akan dihadirkan dalam rangkaian Glorious Spirit pada Ramadhan Shopping Marathon till Midnight. Selain itu, di Tribeca Park terdapat penampilan Glorious Mapping Project yang dapat dinikmati oleh seluruh pengunjung setia Central Park dan Neo Soho Mall yang membedakan dari tahun sebelumnya.



Glorious Mapping Project merupakan bentuk kolaborasi dengan Epson, dan mapping project pertama kalinya yang diadakan di kawasan mal. Ini juga merupakan bukti bahwa Central Park dan Neo Soho Mall sebagai mal yang mengikuti kemajuan era digital.



Anda juga bisa menikmati suguhan Exotic Middle East Performance yang dimulai dari 26 Mei hingga 10 Juni di Tribeca Park dan Neo Atrium. Di Central Park, akan ada penampilan tarian Tanura yang dikombinasi dengan lampu LED untuk mempercantik lenggak lenggok penari di atas panggung. Anda bisa masih bisa menyaksikannya yakni pada tanggal 8 hingga 10 Juni 2018.



Ada juga Blissful Breakfasting yang sudah berlangsung sejak 28 Mei sampai 8 Juni. Program ini memberikan Anda kesempatan untuk mendapat voucher F&B sebesar Rp150 ribu. Untuk bisa mendapatkannya, Anda hanya perlu melakukan transaksi minimal Rp100 ribu di sejumlah tenant pilihan.



Untuk menyambut momen liburan, Central Park dan Neo Soho Mall akan mengadakan Adventurous Holiday with PJ Masks pada 1 Juni-8 Juli 2018. Acara ini akan menghadirkan karakter menggemaskan yang menjadi favorit anak sekolah, di antaranya jagoan super Catboy, Owlette, dan Gekko.



Anak Anda juga bisa menikmati berbagai macam aktivitas, mulai dari Holi-blast Spider Tower, Trampoline Corner Climb, Jump & Bounce dengan hanya membayar Rp 50 ribu di Laguna Atrium, Cenral Park. Sedangkan untuk meet and greet with Catboy, Owlette, and Gekko akan di adakan di Laguna Atrium tanggal 1-6 Juni, dan di Neo Soho Mall 7-10 Juni 2018.



Untuk bisa mengikuti meet and greet ini, Anda cukup berbelanja dengan minimal transaksi Rp200 ribu dan ditukarkan dengan tiketnya. Meet and Greet saat weekend akan diadakan pukul 14.00 WIB, 16.00 WIB, 18.00 WIB, dan weekday pada pukul 16.00 WIB, 18.00 WIB.

