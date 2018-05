Survei: Pemesanan Hotel via Aplikasi Travel Daring Meningkat

Jakarta: Pemesanan secara daring dengan menggunakan jasa online travel agent sudah semakin marak. Tak hanya tiket kendaraan umum, reservasi tempat menginap juga mengalami peningkatan.



"Pemesanan secara online memang semakin kencang, di hotel kami mencapai 30 persen," jelas Stefanus Henry selaku Marketing Communication Maganer GH Universal Hotel Bandung saat media visit ke Media Group, Rabu, 23 Mei 2018.

Menurut Henry, peningkatan melalui sistem internet tersebut mulai mengalami kenaikan sejak tiga tahun terakhir, dimana cara tersebut dianggap lebih mudah dan praktis dilakukan dimana pun dan kapan pun.Menjelang libur panjang menyambut hari raya Idul Fitri, jumlah pemesanan dari total 105 kamar di hotel bergaya Eropa tersebut sudah mencapai 60 persen, yang dilakukan secara resmi atau melalui agen.GH Universal Hotel Bandung juga memberikan beberapa promo menarik di bulan Ramadan ini, salah satunya Kurma (Kuliner Ramadan) di Restoran Belle Vue mulai 15 Mei hingga 13 Juni 2018 dengan harga Rp 139 ribu. Pengunjung bisa mendapatkan menu all you can eat (termasuk takjil) saat berbuka puasa di restoran khas Eropa tersebut.Selain itu, harga menginap di hotel yang berlokasi di Bandung Utara tersebut juga dimulai dari Rp 800 ribu pada bulan Ramadan, termasuk sahur dan buka puasa. Saat momen Idul Fitri, terdapat tawaran paket menginap 3 hari 4 malam dengan harga mulai dari Rp 4 juta.