Sensasi Makan Yogurt dengan Emas 24 Karat

Metrotvnews.com, Jakarta: Bagi Anda pecinta yogurt, menikmati makanan tersebut ditemani dengan buah tentunya sudah biasa. Namun bagaimana bila ada campuran emas di dalamnya?



Sour Sally, sebagai pionir outlet yogurt di Indonesia memberikan sensasi berbeda pada penikmat yogurt dengan menyajikan seri White Gold. Menu baru tersebut menggunakan gelato yogurt yang diimpor langsung dari Italia dengan dilapisi daun emas asli 24 karat dari Italia.

"Selain itu, cone yang digunakan sebagai wadah juga lebih renyah seperti cookies cone sehingga membuat sensasi makan yogurt gelato semakin enak," ujar Donny Pramono selaku Founder dan CEO Sour Sally Indonesia dalam launching Sour Sally White Gold, Rabu (26/4/2017) lalu.(Baca juga: Studi: Yogurt Mampu Kurangi Gejala Depresi dan Cemas Langue de Chat, biskuit Prancis yang dijadikan sebagai bahan cone tersebut dibuat dengan cara dipanggang dengan menggunakan teknik asli dari Prancis dan suhu yang khusus sehingga cocok dipadukan dengan yogurt gelato.Kenikmatan salah satu cokelat kelas Premium juga dapat dirasakan para pecinta yogurt melalui taburan cokelat Prancia Valrhona (French Grand Luxury Chocolate) pada bagian pinggir cone.Dari segi kesehatan, yogurt gelato White Gold memiliki banyak manfaat karena mengandung prebiotik yang bagus untuk pencernaan dan kolagen yang dapat mempercantik kulit. Selain itu, manfaat emas yang sedang naik daun karena bagus untuk mencerahkan kulit, tentunya juga menambah manfaat dari makanan penutup tersebut.Terdapat varian rasa lainnya dari Gold White, yaitu dark chocolate, caramelia, white choholate, dan honey blossom. Saat menikmati yogurt gelato tersebut, pembeli juga akan merasakan kesegaran dari buah raspberry atau blueberry yang terdapat dalam yogurt gelato tersebut.Makanan yang mendapat sebutan sebagai The World's First Most Expensive Gold Yogurt Gelato tersebut dibandrol dengan harga Rp 99 ribu dan mulai dapat dinikmati pada 27 April 2017 di outlet Grand Indonesia.(TIN)