Perbedaan Antara Selai, Jelly, Preserves, dan Marmalade

Jakarta: Selai yang berasal dari buah-buahan adalah bagian yang terlezat dan salah satu hal yang paling klasik ditemukan ketika sarapan. Namun, apa yang membedakan antara selai dengan jelly, atau marmalade dengan preserve?



Penting untuk mengetahui apa yang Anda makan karena olesan yang berbeda memiliki tekstur yang berbeda dan kandungan gula yang berbeda.

(Jelly merupakan jenis olesan buah yang paling padat. jadi Anda perlu mengeluarkan ekstra tenaga untuk mengeluarkannya dari botol. Foto: Sam Edwards/Unsplash.com)

Menurut College of Agricultural, Consumer and Environmental Sciences di New Mexico State University, semua selai, jelly, preserves dan marmalade memiliki empat bahan dasar yang sama, meskipun beberapa jenis, seperti penambahan pektin dapat dihilangkan atau diganti tergantung pada cara pembuatannya. Jelly terbuat dari jus buah murni dan tidak ada biji atau pulpa buah yang dimasukkan pada produk akhir. Yang berarti bahwa olesan dari jelly ini akan berwarna jernih. Jelly merupakan jenis olesan buah yang paling padat. jadi Anda perlu mengeluarkan ekstra tenaga untuk mengeluarkannya dari botol.Selai adalah potongan buah dan pure buah yang dihancurkan bersama. Dikutip dari Today.com, campuran untuk membuat selai yang sempurna biasanya adalah buah 45 persen dan gula 55 persen.Selai harus dimasak sampai kental, sehingga potongan buahnya lembut, halus, dan dapat dioleskan. Terkadang biji buah juga dapat ditemukan terutama pada jenis selai dari buah berry dan memiliki tekstur yang tidak terlalu padat.Preserves mirip dengan selai tetapi memiliki potongan buah yang lebih besar, atau bahkan buah utuh, setelah dimasak. Karena preserves sangat tebal, biasanya preserves paling baik disajikan ketika Anda menginginkan olesan yang mirip seperti buah asli namun sebaiknya preserves tidak disajikan sebagai olesan sandwich atau roti.Marmalade mengandung kulit buah, dan biasanya terbuat dari jenis buah jeruk. Ketika Anda mengoleskannya, Anda dapat melihat potongan-potongan kecil kulit buahnya, yang juga memberikan sensai pahit ketika memakannya.(TIN)