Ajak Anak Mengenal Lebih Dekat Dinosaurus di SMB

Bekasi: Anak-anak sekolah mulai memasuki masa liburan. Sudahkah Anda menyiapkan agenda kegiatan untuk mengisi liburan anak? Jika belum, ajak anak Anda menyaksikan pertunjukan Live Dino Show.



Acara yang masuk dalam agenda Ramadan in Harmony di Summarecon Mal Bekasi (SMB) itu akan membuat liburan anak lebih menyenangkan, sekaligus menyemarakkan suasana Ramadan.

"Live Dino Show kami datangkan dari Australia. Variasi hiburan menjelang liburan sekolah anak-anak ini kami harapkan menjadi sebuah kegiatan yang positif, karena tidak hanya bisa mengenal sejarah dari hewan purbakala. Pengunjung juga bisa interaktif dengan berfoto bersama atau menyentuh langsung dinosaurus," tutur Center Director Ugi Cahyono dalam keterangan tertulis, Rabu, 30 Mei 2018.Live Dino Show ini berlangsung pada 18 Mei hingga 15 Juli 2018, di area The Oval. Untuk menyaksikan pertunjukan dengan durasi 20 menit, Anda mesti membayar tiket seharga Rp50 ribu (Selasa-Kamis), dan Rp80ribu (Jumat-Minggu dan hari libur nasional).Sedangkan jadwal show tersedia pukul 16.00, 19.00 dan 20.00 WIB (weekdays). Sementara untuk weekend, pukul 13.00, 15.00, 16.00, 19.00, dan 20.00 WIB. Beberapa jenis dinosaurus yang akan ditampilkan yaitu T-Rex, Dinosaurus Kecil, Brontosaurus dan Tyranosaurus. Tidak hanya melihat aksi para dinosaurus, Anda juga dapat membeli tiket untuk berfoto bersama dinosaurus seharga Rp30 ribu.Anda tak perlu takut karena dinosaurus ini diperankan oleh seorang yang mengenakan kostum T-Rex yang cukup besar. Nantinya host akan memanggil kawanan dinosaurus keluar kandang dan menyapa penonton.Pertunjukan adan dipandu oleh soerang pawang dino, yang juga akan menjelaskan mengenai cara menjinakkan dan menyentuh dinosaurus. Setiap orang yang berada dalam rumah Dino juga dapat saling berinteraksi dan memegang dinosaurus secara langsung. Sementara bagi penonton yang memiliki tiket berfoto dapat mengabadikan momen bersama dinosaurus dengan jarak yang lebih dekat serta mendapatkan frame photo yang menarik.Tak hanya Live Dino saja, Anda juga bisa mengajak anak-anak untuk bermain di arena Trampoline Playpark yang juga berada di area The Oval, SMB. Selain menyenangkan, bermain trampoline juga bermanfaat menurunkan stress, meningkatkan fungsi kognitif, melatih kekuatan, keseimbangan dan kelenturan.Anda cukup merogoh kocek Rp60 ribu (Senin-Kamis) dan Rp80ribu (weekend) untuk bisa menikmati permainan ini selama 45 menit. Sementara untuk tiket pendamping dibanderol seharga Rp25 ribu (weekdays) dan Rp30 ribu (weekend). Bekerjasama dengan Cocoland, selain trampoline tersedia pula permainan lainnya yaitu Sliding Bumper, Roller Kids, Volcano dan Ninja Trampoline.Bagi Anda yang ingin berbelanja, ada program Ramadan One Day Sale yang akan berlangsung pada 26 Mei dan 2 Juni pukul 10.00-24.00 WIB. Anda berkesempatan mendapat potongan harga 70 persen dari sejumlah tenant SMB.Anda juga bisa memenangkan grand prize dua unit Samsung A9 yang akan diundi pada 3 Juni 2018 pukul 16.00 WIB. Sementara itu setiap hari Senin-Jumat, Anda pun bisa mendapatkan voucher belanja SMB dengan minimum pembelanjaan sebesar Rp500 ribu dalam Breakfasting Surprise. Diskon 20% untuk pembelian voucher belanja SMB turut menjadi penawaran menarik dalam program Ramadhan Voucher Sale.Selain itu, SMB juga mempersembahkan pertunjukan musik di akhir pekan. Ada sederet musisi yang akan menghibur Anda di Downtown Walk mulai pukul 20.00 WIB, antara lain Jodie Idol (19 Mei), Seventeen (26 Mei), Fourtwnty (02 Juni), Marion Idol (09 Juni), dan Crystal Vents (20 Mei & 17 Juni). Nuansa ramadhan pun akan semakin terasa dengan hadirnya tarian Sufi Dance, Rampak Bedug, Nasyid, Arabic Dance, dan Saman Dance setiap hari Minggu pukul 17.00 WIB.SMB juga menyediakan takjil gratis bagi Anda tiap akhir pekan yang dibagikan di tiap pintu masuk mal. Supaya Anda bisa menunaikan ibadah dengan nyaman, SMB kini tengah melakukan renovasi mushola yang berada di lantai 1 dan lantai 2.(ROS)