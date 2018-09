10 Kreasi Menu Baru dari The Papandayan

Bandung: The Papandayan memperkenalkan menu baru untuk Pago Restaurant dan Mirten Lounge. Executive Chef Dadang Suryaman dan tim menyajikan 10 kreasi menu ala carte western dan Indonesia.



Ada tujuh menu yang menjadi andalan Pago Restaurant. Pada kategori salad, salmon green salad merupakan campuran selada hijau, irisan paprika, irisan ikan salmon asap, buah zaitun hitam, dan jagung dengan siraman dressing ala Yunani dan taburan feta cheese menjadi rekomendasi dari Chef. Pada kategori pasta, Chef merekomendasikan Don Miguel, pasta dengan saus krim ditambah irisan ayam, bawang bombay, dan irisan jamur.



Untuk Anda yang menerapkan pola hidup sehat, Salmon Rice Bowl yang gluten free serta mengandung omega tiga dalam ikan salmon dan zat besi serta, serat pada bayam tentunya dapat menjadi pilihan. Pada kategori favorit Indonesia, ada empat menu yang menjadi unggulan, yaitu sop buntut Bandung, sate maranggi, iga asam pedas, dan gurame kremes bumbu cobek.



Beralih ke Mirten Lounge, ada tiga menu andalan yang ditonjolkan, yaitu pitahaya smoothie bowl, mirten sampler (chicken wings, beef quesadillas, sausage, mozarella sticks & cheddar fries), dan wings & things.



Menu ala carte dapat Anda nikmati dengan harga mulai dari Rp45 ribu. Ajak serta keluarga, teman, dan orang-orang terdekat Anda untuk berwisata kuliner di The Papandayan, Jl. Gatot Subroto nomor 83 Bandung. Untuk informasi dan reservasi dapat menghubungi FB Sales di 0811 2232 392. Jangan lupa follow Instagram @thepapandayan dan Facebook The Papandayan.

(ROS)