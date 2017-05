4 Makanan yang Cukup Memakai Tangan

Metrotvnews.com, Jakarta: Dalam etiket table manner atau aturan dasar mengenai tata cara makan yang benar, ternyata tidak semuanya harus menggunakan sendok, garpu atau pisau.



Belum lagi jika Anda disuguhkan beragam jenis sendok dan garpu serta pisaunya. Lupakan! Karena beberapa makanan menurut beberapa koki ternama sebenarnya cukup menggunakan tangan saja. Berikut ini daftar makanannya:

(Baca juga: Chirashi Sushi, Hidangan Khas Jepang untuk Temani Malam Dingin Jika Anda datang ke restoran Jepang, pasti akan ditemui sumpit. Tapi jangan salah, sumpit digunakan untuk memakan nasi. Memakan sushi cukup dengan tangan Anda, dan makan dalam satu gigitan. Bukan Anda makan setengah lalu makan setengah lagi.Dan sekali lagi, pembuatan sushi tidaklah sembarangan. Sehingga jika Anda memakannya dalam satu kali gigitan, tidak akan memenuhi semua sisi mulut Anda. Cukup celupkan sekali atau sedikit sausnya dan nikmati.Jika Anda juga menyukai jahe sebagai sandingan sushi, memakannya setelah Anda selesai menelan sushi, bukan berbarengan. Jahe seperti tambahan makanan penutup sushi. Walau menggunakan tangan atau sumpit masih diperdebatkan, namun Anda tak perlu malu untuk langsung memakan sushi dengan tangan.Makanan yang satu ini memang sedikit sulit jika Anda memakai sendok bahkan jika dibantu dengan garpu. Gottsman, yang merupakan seorang penulis dari Modern Manners for a Better Life, dan pendiri dari The Protocol School of Texas mengatakan, "Anda jangan malu untuk memakan sayap ayam dengan tangan Anda. Tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Namun, sediakan cukup tisu untuk membantu tangan Anda agar tidak terlalu berantakan," ucap Gottsman.Makanan asal Mexico ini memang terbilang cukup terkenal. Dengan dominasi rasa sedikit pedas, asam, dan manis, banyak orang menyukainya. Tapi jangan tertipu untuk mengudap makanan yang satu ini bukan dengan sendok dan garpu, melainkan cukup dengan tangan kosong Anda saja.Di dalam Etiquettescholar.com menyebutkan bahwa jika Anda memakan taco menggunakan sendok dan garpu, maka semua isinya akan berserakan dan taco juga akan pecah.Aristokrat Inggis menikmati tiram dengan menggunakan tangan, dan sampai saat ini secara protokol tidak berubah. Etiket memakan tiram tetap sama dari 100 tahun yang lalu hingga kini, yaitu sirami dengan lemon yang biasanya sudah tersedia, lalu lapisi dengan salah satu sausnya jika Anda suka, dan makan bersama jus yang ada di dalam cangkangnya.(TIN)