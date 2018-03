Penawaran Spesial Tiket Disney on Ice

Jakarta: Hampir setiap orang memiliki kenangan tersendiri dengan tokoh Disney. Karakter dalam cerita Disney memberi warna dalam kenangan masa kecil. Tak terkecuali anak-anak masa kini.



Nah, bagi Anda dan keluarga yang ingin larut dalam dunia Disney, dapat menyaksikan pagelaran Disney on Ice tahun ini pada 18-22 April, di Indonesia Convention and Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Banten. Pertunjukan ice skating yang spektakuler ini akan menghadirkan lebih dari 50 karakter Disney, di antaranya Anna, Elsa dan Olaf dari Disney Frozen, serta penampilan perdana Zootopia.



Dalam rangka menyambut libur akhir pekan, Disney on Ice memberikan penawaran menarik berupa Special Holiday Promo. Anda yang membeli tiga tiket akan mendapatkan empat tiket, dan berlaku kelipatan untuk tiket kategori silver pada semua jadwal pertunjukan.



Jangan lewatkan penawaran spesial ini karena hanya berlaku untuk pembelian tiket dari Jumat, 30 Maret hingga Minggu, 1 April 2018. Tiket dapat dibeli di dmeasia.loket.com.



Tak puas hanya menonton aksi para tokoh meliuk di atas balok es, Anda dan keluarga juga bisa mendapat kesempatan Meet and Greet Special dengan sejumlah karakter Disney on Ice. Caranya mudah, hanya dengan follow instagram @DMEAsia.



Kemeriahan Disney on Ice juga akan diteruskan dengan serangkaian acara di beberapa mal ternama di Jakarta, yakni Mall Taman Anggrek pada 3-8 April, dan di Bintaro Xchange Mall pada 9-17 April 2018.



Anda dan keluarga juga dapat mengikuti berbagai macam kegiatan bertemakan Disney on Ice. Mulai dari kompetisi Ice Skating, mewarnai, parade kostum, serta jangan lewatkan kesempatan berfoto bersama Mickey dan Minnie dalam acara Meet and Greet with Mickey and Minnie yang akan diselenggarakan pada 13 dan 15 April di Bintaro Xchange Mall.



Jadikan pengalaman seru sepanjang masa bersama keluarga tercinta di Disney on Ice Celebrates Everyone’s Story. Untuk info lebih lanjut silakan menghubungi melalui surat elektronik dmeasia@gmail.com , dan WA ke 081364835941. Info juga bisa Anda peroleh dengan mengikuti akun Instagram @DMEAsia.

(ROS)