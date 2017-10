6 Tips Tetap Cantik Saat Liburan

Metrotvnews.com, Jakarta: Saat berlibur, umumnya kebiasaan berdandan akan sedikit berubah dimana perlengkapan make up yang dibawa hanya sekedarnya.



Agar terlihat tetap maksimal secara penampilan saat momen menyenangkan tersebut, catat beberapa tips yang bisa Anda praktikkan dari para pramugari yang selalu bepergian.

Salah satu alasan mengapa wanita malas membawa lengkap semua alat make up adalah ukuran wadah produk, seperti botol besar dan kemasan yang memakan banyak ruang di koper. Oleh karena itu, bawalah produk yang berukuran kecil, umumnya memang dirancang untuk bepergian. Lagipula, sudah banyak produk kecantikan mengeluarkan ukuran wadah kecil.Ini adalah kesalahan paling umum dimana produk yang sering digunakan bersama adalah lipstik atau pelembap tubuh. Kosmetik adalah salah satu media penularan bakteri atau kuman. Oleh karena itu, sebaiknya hentikan kebiasaan berbagi alat kecantikan dengan teman dan belilah yang baru bila produk Anda ketinggalan.(Baca juga: Tren Make Up Baru Rihanna Sebaiknya persiapkan apa yang Anda bawa sehari atau semalam sebelum berangkat, termasuk peralatan make up. Selain itu, oleskan pelembap lebih banyak semalam sebelum berangkat agar kulit terhidrasi lebih lama. Jadi, ketika Anda lupa memakai pelembap saat tengah berlibur, perbedaan tak akan terlalu kentara.Kebersihan rambut tetap harus diperhatikan selama liburan. Jika tak ingin terlihat berantakan, ikatlah rambut atau gunakan penjepit saat beraktivitas. Selain itu, disarankan untuk menggunakan sampo kering supaya tetap bersih.Berikut adalah beberapa produk kecantikan yang tak boleh Anda lupakan:Pelembap tubuhKrim mataTisu basah dan tisu keringTabir suryaPembersih tanganParfumEyeliner dan maskaraFoundation dan bedakLipstikBagi Anda yang tetap ingin terlihat segar namun tak ingin repot, cobalah trik sederhana berikut:1. Gunakan mentega sebagai pelembap bibir2. Gunakan kantong teh untuk hilangkan lingkar hitam di bawah mata3. Oleskan madu pada beberapa bagian kulit sebagai pelembap saat sudah berada di hotel. Cuci bersih setelah beberapa menit dikenakan(TIN)