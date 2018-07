Musim Liburan, Kuncit Hadirkan Summer Eskapade

Jakarta: Kuningan City (Kuncit) Mal kembali mempersembahkan program menarik bagi pengunjungnya, yakni Summer Eskapade pada 6 Juli - 8Agustus ini. Program ini hadir bagi para pecinta fesyen, hobi unik, kuliner dan komunitas urban.



"Periode tematik acara Kuningan City kali ini menyuguhkan kemasan menarik antara fashion dan hobi. Juga ini dilaksanakan pada libur sekolah anak-anak," ujar Fari dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 3 Juli 2018.

Summer Eskapade akan diramaikan dengan banyak event. Salah satunya adalah Nonton Bareng Piala Dunia 2018 by The Coffee Bean pada 1-15 Juli 2018. Anda bisa turut merasakan gempita Piala Dunia di The Coffee Bean Kuncit, cukup dengan melakukan transaksi Rp150 ribu.Nah bagi Anda yang hobi main games, Kuncit juga menyiapkan agenda menarik untuk diikuti, yakni Indonesia E Sport pada 11 Juli mendatang. Indonesia E Sport ini merupakan ajang berkumpul dan berkompetisi permainan bergenre multiple online battle arena (MOBA) dan casual games.Lomba ini akan dibagi dalam tiga kategori, yakni PC Games, Console dan Mobile Games. Ada 10 jenis game yang dikompetisikan, di antaranya Mobile Legends dan Player Unknown Battle Ground.Tak kalah menariknya, Exotique Pet Expo akan menyemarakkan Summer Eskapade pada 21-22 Juli 2018. Selain menjadi ajang temu komunitas pecinta hewan peliharaan, acara ini juga bertujuan mengedukasi masyarakat bagaimana menjaga hewan peliharaan dengan baik.Exotique Pet Expo menampilkan beragam hewan peliharaan eksotis. Mulai dari ular, iguana, kura-kura, tokek, kadal, salamander, laba-laba, kalajengking, katak, kelinci, landak, burung hantu dan masih banyak lagi.Ada pula Streetwear Market yang akan digelar 29-30 Juli. Di sini Anda bisa menjumpai beragam koleksi sneaker dan tshirt kekinian.Summer Eskapade juga akan menghadirkan program belanja bagi pelanggan Kuncit dengan penawaran dan diskon menarik. Hanya dengan menunjukkan K-Passport Anda berkesempatan mendapat cashback 50 persen untuk minimal transaksi Rp200 ribu dan dapatkan pula potongan harga di beberapa tenant. Show Your K-Passport ini bisa Anda nikmati setiap tanggal 25-30 di tiap bulannya.Sedangkan pada 5-6 Agustus, Anda bisa menikmati program Summer Treats. Anda berkesempatan memenangkan hadiah berupa voucher XXI dan free parking dengan melakukan pembelanjaan minimal Rp200 ribu.Pada tanggal 25 di setiap bulannya, Kuncit juga memberikan promo Summer Eskapade Date 25 IDR. Nikmati promo sebesar Rp25 ribu untuk food and beverage di tenant-tenant Kuncit.Selama bulan Juli hingga Agustus Anda juga bisa menikmati promo menu di bawah Rp40 ribu di beberapa tenant F&B di Kuningan City. Antara lain HKC, Sushi Bar, Waroeng Kita, Jagoan Baso Malang, Solaria, Joh Eun Nal, Billie Chick, Bengawan Solo, Gula Merah, Sate Khas Senayan, Ichiban Sushi, Tawan, Imperial Kitchen dan Sari Laut Jala - Jala.(ROS)