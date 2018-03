Menguji Kebenaran di Kafe Hoax

Jakarta: Bayangkan Anda sedang berada di tepi pantai. Menikmati semilir angin dengan terik matahari, ditambah pemandangan hamparan laut dan langit biru.



Suasana tersebut akan lebih syahdu jika dinikmati sambil mencicipi berbagai menu makanan dan minuman andalan Kafe Hoax di Pantai Lagoon, Ancol. Ada Nasgor Rendang Nendang, Nasgor Cakalang Kabut, Cendol Bacok, Kelapa Susu Kerbau, Betutu Terbang dan masih banyak lagi.



Jika dibaca sekilas, tempat makan berkonsep Indonesian Creative Lifestyle Cafe ini akan mengudang tanya. Begitu pun tim Medcom.id, apakah menu minuman Kepala Susu Kerbau benar terbuat dari susu kerbau?



"Nah, maka dari itu uji kebenarannya di sini (Hoax Kafe), benar atau tidaknya harus mencicipi. Inilah salah satu yang kami harapkan, jadi saat pemesanan menu akan ada interaksi pengunjung dengan pelayan. Mereka akan penasaran, dan menurut kami ini memberikan engage tersendiri (antara pembeli dan Kafe Hoax)," jelas GM Retail & Sponsorship PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk., Hariyanto, ditemui pada saat grand launching kafe yang menawarkan menu Indonesian Creative Food, Minggu, 18 Februari 2018.



Ditemui di lokasi yang sama, Dirut PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, C. Paul Tehusijarana mengatakan pemilihan nama Hoax ini memiliki maksud sendiri. Salah satunya adalah supaya mudah diingat sehingga banyak orang yang akan penasaran dengan keberadaan kafe yang telah beroperasi sebulan ini.





(Foto:Pelangi Karismakristi)



"Proses (pencarian nama) lama, ya. Karena ini berlokasi di Ancol, jadi kalau namanya tidak pas, interpretasinya bisa beda. Kita bikin nama ini agar orang penasaran, maka ada kalimat perlu diuji kebenarannya," kata Paul, di hadapan para awak media.



Hoax Kafe, lanjut Paul, diharapkan bisa menjadi brand kuliner di Ancol. Diakuinya, sejak kafe tersebut dibuka, animo masyarakat cukup baik. Pengunjung dalam sehari telah melebihi target yang ditentukan, begitu pula omzetnya.



(Foto:Pelangi Karismakristi)

Cendol Bacok dan Kepala Susu Kerbau (Foto:Pelangi Karismakristi)

"Per hari target pengunjung kami 150 orang, kemarin-kemarin melebihi itu. Omzetnya pun sehari kami target Rp10 juta, tapi juga sudah lebih, bisa mencapai belasan juta," kata Paul, usai menyantap Nasi Goreng Rendang Nendang yang diakui menjadi menu favoritnya.Soal menu jangan ditanya, Anda bisa menjajal aneka makanan selain yang telah disebutkan di atas. Ada Rawon Dinosaurus, Kari Naga, Nasi Gila, Sapi Push Up, Ayam Sori, Bakso Sosis Alien, Ayam Pop Rock, Tahu Mozza Ga Rela, Cireng Made in Japan, dan masih banyak lagi.Guna melepas dahaga, Anda juga bisa memilih beragam menu. Seperti Kopi Dono Mochaccino Indro, Teteh Leci Imut, Cendol Taro di Sini, Milkshake Kopilih Dia atau Aku, dan lainnya.Jika berbicara tentang harga, Anda tak perlu khawatir. Harganya tak membuat kantong jebol. Rata-rata makanan dibanderol di kisaran Rp12 ribu - Rp29 ribu, minuman mulai Rp8 ribu hingga Rp25 ribu.Chef Kafe Hoax Agung Prasetio merekomendasikan menu Rendang Nendang. Alasannya, selain rasa rempah yang kuat, juga ukuran daging yang dipotong berbentuk dadu sehingga lebih praktis dan mudah disantap."Sejak pertama kafe ini buka, banyak yang suka Rendang Nendang, lalu Cakalang Kabut, dan Betutu Terbang. Karena ini menu masakan Indonesia, nanti kami mau bikin inovasi, kita mau bikin penyet," ujarnya kepada Medcom.id.Rekomendasi menu dari Chef Agung juga diamini oleh beberapa pengunjung Kafe Hoax. Mereka juga terkesan dengan lokasi kafe yang strategis dan Instagramable."Enak makanannya, aku suka rendang sama cakalangnya. Recommended, ini tempatnya juga enak," kata Yulian Sari, yang saat ditemui sedang asyik selfie bersama kawannya."Aku suka minuman Cendol Bacok, segar. Menurutku ini lokasi yang Instagramable, kekinian, dan enggak bikin kantong kering. Pas lah kalau mau main, tapi uang lagi pas-pasan," tutur Annisa, pengunjung dari Jakarta.Daripada penasaran, ajak keluarga dan orang tersayang untuk mencicipi menu di Kafe Hoax. Anda bisa berkunjung pada Senin hingga Jumat, pukul 10.00-20.00 WIB, dan pada akhir pekan pukul 08.00-24.00 WIB.Bagi Anda yang gemar berfoto, unggah hasil jepretan Anda ke Instagram dan tag akun @kafehoax.ancol. Anda akan mendapatkan milkshake gratis. Promo ini berlaku hingga akhir Februari 2018.(ROS)