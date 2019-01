Kesalahan yang Sering Dilakukan Saat Traveling

Jakarta: Traveling bisa menjadi hal yang menyenangkan, namun traveling juga bisa membuat Anda merasa stres terutama jika Anda melakukan beberapa kesalahan.



Dan seberapa matangnya persiapan Anda sebelum traveling, tentu ada kemungkinan traveling Anda tidak berjalan dengan lancar.

(Ada kalanya perjalanan Anda tak semulus yang Anda bayangkan. Persiapkan diri Anda semisal ada perjalanan yang delay. Foto: Jetshoots/Unsplash.com)

Untuk itu, sangat penting mengetahui kesalahan-kesalahan apa yang sering dilakukan orang saat sedang traveling agar Anda tidak melakukannya di perjalanan Anda selanjutnya.Dikutip dari Bustle, berikut ini adalah beberapa kesalahan yang paling sering dilakukan saat traveling.Ketika Anda merencanakan rencana perjalanan Anda, Anda harus mempersiapkan hal-hal yang tidak terduga, seperti jadwal penerbangan yang terlambat, kemacetan, tersesat, dan berbagai hal lain."Mempersiapkan waktu untuk hal-hal tidak terduga dapat membantu Anda mengatasi stres dan kegelisahan ketika sedang traveling, terutama saat liburan yang sibuk," kata psikoterapis Heidi McBain, MA, LMFT. "Ini bisa membantu Anda tiba di tujuan dengan tenang dan rileks.""Kesalahan yang paling besar dan sering dilakukan adalah Anda mengunjungi seluruh tempat wisata melebihi kemampuan Anda karena merasa itu merupakan suatu keharusan," ujar Talya Miron-Shatz, PhD, CEO Buddy & Soul dan peneliti dari Cambridge University.Anda harus merencanakan perjalanan Anda sesuai dengan apa yang Anda inginkan, bukan apa yang menurut Anda harus Anda lakukan.(Baca juga: Tips Travelling Murah ala Travel Blogger Ashari Yudha Mengalami ketidaknyamanan secara fisik dapat berpengaruh pada perjalanan Anda. "Penelitian yang saya terbitkan tentang kebahagiaan menunjukkan bahwa emosi negatif yang kuat akan benar-benar mengacaukan hari Anda dan tidak akan terhapus oleh emosi positif," kata Miron-Shatz. Tidak mendapatkan istirahat yang cukup atau makanan dapat berdampak langsung.Ketika merencanakan kegiatan, mungkin ada beberapa rencana yang tidak bisa dilakukan dan sebaiknya tidak perlu dipaksakan. Dan ketika hal itu terjadi, belajarlah untuk tetap tenang ketika rencana itu gagal dan buatlah rencana cadangan."Kebanyakan orang, ketika mereka bepergian, memiliki harapan yang tidak realistis bahwa semuanya akan berjalan dengan baik secara ajaib di perjalanan mereka," ujar Patricia Hajifotiou, penulis buku "Travel Like You Mean It !"Hotel dan objek wisata tidak selalu seperti yang mereka tampilkan dalam internet. Itu sebabnya penting untuk meminta rekomendasi dan membaca ulasan sebelum memesan apa pun."Anda perlu memastikan bahwa hotel yang Anda rencanakan untuk dikunjungi benar-benar seperti yang ditampilkan di internet, bahwa gambar-gambar yang terdapat di website sesuai dengan aslinya, dan dekat dengan fasilitas lokal dan tidak jauh dari manapun," papar Chris Wain, Direktur Penjualan di Africa Travel.(TIN)