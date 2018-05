Liburan Praktis dan Ekonomis dengan Stay & Play Make A Splash

Jakarta: Hari libur menjadi saat yang dinanti bagi banyak orang untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, teman dan kerabat dekat. Tak heran jika kini banyak bermunculan paket wisata menarik yang bisa dicoba oleh Anda yang ingin berlibur.



Paket liburan yang ditawarkan pun biasanya telah dirancang praktis dan ekonomis, serta menawarkan beragam keuntungan juga kemudahan. Inilah yang dicari oleh orang banyak.



Bila Anda ingin berlibur di seputar kota Jakarta, bisa menjajal paket liburan Stay & Play Make A Splash. Ini adalah hasil kerja sama The Media Hotel & Towers dengan Waterbom Pantai Indah Kapuk (PIK) yang akan memberikan keseruan serta kecerian di hari libur keluarga.



Anda hanya perlu merogoh kocek Rp888 ribu net, sudah dapat menikmati satu malam menginap di tipe kamar classic room termasuk sarapan pagi untuk dua orang. Selain itu, Anda akan mendapat dua tiket gratis berenang di Waterbom PIK.



Untuk menuju ke PIK, Anda tak perlu repot karena akan diantar langsung dari hotel ke lokasi Waterbom PIK. Menariknya lagi, Anda bisa menentukan waktu perjalanan sendiri, sehingga tak harus menyesuaikan jadwal pengantaran dari hotel.



Paket liburan ini bisa Anda nikmati mulai 1 Juni hingga 15 Juli 2018. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi dapat menghubungi (021) 6263001 atau melalui email di info@themediahotel.co.id.



The Media Hotel & Towers adalah satu-satunya hotel bintang lima yang berlokasi di bagian utara Jakarta Pusat. Hotel ini terletak strategis di dekat Mangga Dua Shopping Complex, Taman Rekreasi Impian Jaya Ancol, dan exhibition hall terbesar Jakarta International Expo (JI EXPO), serta memiliki akses langsung ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta.



Di desain bagi kalangan pebisnis hingga keluarga pelancong yang menginginkan akomodasi mewah, fasilitas papan atas dan layanan bertaraf Internasional. Hotel ini menawarkan 318 kamar dan suites, berbagai macam restoran, kafe, lounge dan bar, sebuah pusat kebugaran; The Acropolis Spa & Fitness, serta fasilitas banquet untuk keperluan meeting, event dan wedding.

(ROS)