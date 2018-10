Ini Tempat Uji Nyali dan Menenangkan Diri di Selandia Baru

Jakarta: Keindahan dari Selandia Baru memang tak terpungkiri lagi. Namun jangan salah karena negeri nan indah ini juga punya beberapa tempat berhantu dan cocok bagi Anda yang mencari andrenalin serta ingin beruji nyali.



Karena Halloween akan tiba sebentar lagi dan banyak orang yang sudah tidak sabar untuk menikmatinya dengan cara menyambangi tempat yang menyeramkan.

Tourism New Zealand memberikan 3 tempat di Selandia Baru yang dapat mencekam Anda dengan perasaan takut, sekaligus tempat untuk menenangkan diri setelahnya.Bangunan indah yang selesai dibangun pada tahun 1914 ini memiliki banyak fitur yang spektakuler, termasuk lengkungan proscenium, interior bangunan yang penuh dengan ukiran cantik, dan langit-langit berkubah.Namun bagi Anda yang berburu cerita seram, maka bersiaplah untuk melihat hantu Albert Liddy - arsitek yang menembak dirinya sendiri di teater pada tahun 1913. Banyak yang mengatakan bahwa arwahnya masih berkeliaran di teater, sehingga jika beruntung, Anda mungkin bisa "bertemu" dengannya.Ibu kota Selandia Baru ini memiliki berbagai sisi menarik untuk dijelajahi, mulai dari koleksi dan pameran di Museum New Zealand Te Papa Tongarewa hingga pemandangan menakjubkan dari puncak Gunung Victoria-yang dapat diakses dengan berjalan kaki atau naik bus.Wellington juga merupakan pusat industri film Selandia Baru, sehingga jangan lupa mengikuti tur "Wellywood" untuk mengunjungi berbagai lokasi syuting dan mampir ke Weta Workshop, studio desain yang mutakhir dan telah memproduksi berbagai film blockbuster seperti Blade Runner 2049.Di sebelah barat kota Wellington terdapat Zealandia, hutan lindung yang menjadi rumah untuk sekitar 40 spesies burung asli Selandia Baru, termasuk burung tui dan Kiwi.(Baca juga: Lima Cara Terbaik Mengelilingi Selandia Baru Napier Prison adalah penjara tertua di Selandia Baru yang dibangun pada tahun 1862 dan digunakan hingga tahun 1993. Kini Napier Prison telah dilestarikan keberadaannya dan menyediakan berbagai tur yang dirancang untuk menakuti para pengunjung dengan cerita empat hantu tahanan yang digantung.Selain itu, ada juga yang mengatakan telah mendengar langkah kaki dan pintu yang terbuka dan tertutup sendiri di penjara yang juga merupakan unit kejiwaan ini.Hawke’s Bay merupakan salah satu daerah penghasil wine terbaik di New Zealand dengan berbagai pantai yang indah.Ketika berada di Napier, kunjungi Bluff Hill untuk menikmati pemandangan yang menakjubkan, serta Centennial Gardens untuk menikmati Marine Parade dengan berjalan kaki atau bersepeda. The National Aquarium of New Zealand juga sangat populer di semua kalangan usia.Rumah sakit jiwa paling terkenal di Selandia Baru, Kingseat dibuka pada tahun 1932 dan ditutup pada tahun 1999. Banyak yang mengatakan bahwa Kingseat merupakan rumah sakit jiwa yang sangat menyeramkan di Selandia Baru, di mana banyak staf dan pasien rumah sakit yang meninggal di tempat ini.Tidak heran apabila timbul pembicaraan bahwa terdapat fenomena gaib di Kingseat, seperti penampakan hantu yang dikenal sebagai “The Grey Nurse”.Kini Kingseat merupakan lokasi untuk Spookers Haunted Attraction, sebuah acara hiburan di mana pengunjung dapat menelusuri bangunan dan pekarangan yang akan mengejutkan mereka.Dari mengunjungi salah satu pulau indah di Hauraki Gulf hingga mendaki gunung berapi yang tidak aktif, Auckland menawarkan pengalaman yang tak terlupakan. Coba lakukan bungy jumping di Sky Tower dengan pemandangan kota yang spektakuler, nikmati wisata perahu dengan dasar kaca di Pulau Goat, serta makan, minum, dan belanja sepuasnya di kota Auckland.(TIN)