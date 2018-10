Kemeriahan Natal Ditemani Mickey dan Minnie Mouse

Jakarta: Mulai Kamis 18 Oktober 2018, pengunjung Grand Indonesia dapat merasakan Natal Hong Kong Disneyland (HKDL) lebih awal dengan display Once Upon a Disney Christmas yang terpajang di Lobby Arjuna West Mall dan UG Floor East Mall.



HKDL kembali hadir di Grand Indonesia untuk memberikan sekilas perayaan Natal yang bertemakan “Once Upon A Disney Christmas at Hong Kong Disneyland”. Pengunjung juga dapat menikmati berbagai keceriaan Disney mulai dari tanggal 6 Desember 2018 hingga 6 Januari 2019.

(Pengunjung Grand Indonesia dan penggemar Disney, Ersa Mayori dan Yasmine Wildblood juga berpartisipasi dalam keceriaan “Once Upon A Disney Christmas at Hong Kong Disneyland” di Grand Indonesia. Foto: Dok. Maverick)

Perayaan Natal dan liburan di HKDL akan semakin meriah tahun ini dengan adanya pesta ulang tahun Mickey Mouse yang ke-90. Mickey Mouse dan Minnie Mouse juga memberikan kejutan spesial dengan hadir di Grand Indonesia untuk menambah keceriaan Natal lebih awal.Pengunjung Grand Indonesia dan penggemar Disney, Ersa Mayori dan Yasmine Wildblood juga berpartisipasi dalam keceriaan “Once Upon A Disney Christmas at Hong Kong Disneyland” di Grand Indonesia.(Baca juga: Hong Kong Disneyland Ramaikan Liburan Saat Natal dan Tahun Baru Mulai dari merasakan wahana mendebarkan Iron Man Experience hingga parade menawan “Flights of Fantasy”. Ersa dan Yasmine juga menyampaikan bahwa liburan di HKDL semakin berkesan dengan fasilitas dan layanan yang menyeluruh, termasuk buku panduan dalam Bahasa Indonesia, pilihan makanan halal, serta perayaan ulang tahun atau hari jadi yang meriah.Yasmine berkata, “Putri saya Sera berulang tahun bulan ini, sehingga kami senang sekali ketika Mickey memberikan kejutan dengan membawa kue ulang tahun yang sangat cantik. Keceriaan seperti ini yang membuat liburan kami semakin tak terlupakan di HKDL.”Ersa juga menambahkan, “Hong Kong Disneyland merupakan destinasi liburan yang tepat untuk keluarga, karena saya dapat bersenang-senang dengan suami dan anak-anak. Selalu ada sesuatu yang baru dan menarik di HKDL, sehingga kami tidak sabar kembali ke sana untuk akhir tahun.”“Acara hari ini hanya awal mula dari kemeriahan Natal di Grand Indonesia yang sesungguhnya pada bulan Desember mendatang. Kami senang sekali dapat menghadirkan nuansa Hong Kong Disneyland yang penuh dengan keajaiban untuk pengunjung kami," ujar Kantoro Permadi, General Manager, Marketing Communications, Grand Indonesia."Selain perayaan Natal yang bertemakan Disney, akhir tahun di Grand Indonesia juga akan semakin meriah dengan perayaan ulang tahun Mickey Mouse yang ke-90 pada bulan November nanti,” tambah Kantoro lagi.Sam Chan, senior manager, marketing, HKDL, berkata, “HKDL senang dapat kembali ke Grand Indonesia tahun ini dengan membawa ‘Once Upon a Disney Christmas’. Natal merupakan momen yang selalu penuh dengan kehangatan dan kemeriahan, oleh karena itu kami ingin menambah semangat para pengunjung dengan perayaan Natal khas Disney dan ‘World’s Biggest Mouse Party’ di Hong Kong Disneyland.""Kami berharap sekilas keajaiban Natal kami di Grand Indonesia dapat memberikan keceriaan bagi keluarga Indonesia, dan tentunya kami nantikan kedatangan mereka di HKDL.”(TIN)