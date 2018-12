Beyond The Limit, Pesta Tahun Baru dari The Media Hotel & Towers

Jakarta: Pergantian tahun baru semakin dekat. Semua tempat mempersiapkan diri menyambut momen tersebut. Begitu pun dengan The Media Hotel & Towers Jakarta. Beragam suguhan acara menarik dipersiapkan untuk dipersembahkan kepada para tamu.



Pada momen pergantian tahun 2019, hotel yang lokasinya berdekatan dengan kawasan Ancol itu menyiapkan paket hiburan dan makan malam. Dengan mengangkat tema Beyond The Limit, seluruh tamu akan merasakan semangat menutup 2018 dan menjalani tahun 2019 dengan suka cita.



Sama halnya dengan tahun lalu, acara tahun ini pun akan diselenggarakan di The Breeze Café The Media Hotel & Towers, Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 3, Jakarta Pusat. Berlokasi di lantai 6, para tamu akan menikmati hidangan makan malam spesial dengan pemandangan city light kota Jakarta.



Para tamu akan disuguhkan pertunjukan akustik chamber sambil menikmati makan malam. Akan ada juga penampilan dari grup band T-Five dan kembang api.



Untuk menikmati acara Beyond The Limit, The Media Hotel & Towers menawarkan paket Tahun Baru mulai dari Rp1.950.000 net. Harga tersebut sudah termasuk menginap satu malam di tipe kamar premium, termasuk makan pagi untuk dua orang, serta undangan makan malam tahun baru untuk dua orang.



Selain paket di atas, tamu juga dapat memilih untuk hanya bermalam saja atau makan malam saja di The Media Hotel & Towers pada saat perayaan malam pergantian tahun. Harga spesial kamar tanpa paket ditawarkan mulai dari Rp1,1 juta net per malam, dan harga makan malam tahun baru ditawarkan dengan harga Rp550 ribu net per orang.



Bagi tamu yang melakukan transaksi menggunakan kartu debit/kredit BNI akan mendapat potongan 10 persen. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, dapat menghubungi nomor telepon 021-6263001 ext 4413 atau WhatsApp 085925376430, atau e-mail ke festive@themediahotel.com.

