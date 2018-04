Disney on Ice Everyones Story Disambut Antusiasme Penonton

Tangerang: Pertunjukan Disney on Ice Everyone's Story menuai antusiasme penggemar yang sebagian besar anak-anak. Mereka datang ke lokasi acara di ICE BSD City, Tangerang, mengenakan kostum tokoh Disney kesayangannya.



Mereka mengantre dengan tertib saat akan masuk ke Hall 10. Beberapa di antaranya terlihat berswafoto bersama boneka tokoh Disney. Tak sedikit pula yang berlarian dan berdiri di area, sambil melihat panggung es utama.



Pertunjukan dibuka dengan penampilan Donald Duck dan Goofy. Keduanya meluncur di atas es dengan membawa sapu dan kain pel, lalu berputar di atas lantai es. Dua tokoh legendaris Disney ini mendapat tepuk tangan meriah penonton.



Penonton makin histeris saat Mickey dan Minnie Mouse tampil. Disusul penampilan Pinokio. Meskipun dialog para tokoh menggunakan Bahasa Inggris, tak menghalangi keseruan penonton menikmati alur cerita yang disuguhkan.



Penonton makin tekesima dengan aksi sejumlah penari balet profesional, ditambah tata lampu yang indah, musik pertunjukan, dan kostum yang menarik. Misalnya, saat penari yang mengenakan kostum Beauty and The Beast tampil. Aksinya memukau dengan tarian yang indah, terbang berputar di lantai es.



Kisah Aladdin dan putri cantik Jasmine juga mendapatkan sambutan hangat penonton karena indahnya tarian yang mereka tampilkan.



Pertunjukan yang mendapat durasi paling lama adalah tentang Putri Elza dalam cerita Frozen. Banyak penonton yang sudah tak asing dengan putri cantik ini, dan mereka sangat kagum melihat pemeran Elza.



Elza tidak menari sendirian di atas lantai es. Ia ditemani Ana dan sang pangeran tampan. Ketiganya sangat lincah menari, sehingga membuat penonton makin bersorak. Sebagian penonton tak sungkan bernyanyi beriringan dengan musik latar.



Menarik, bukan? Jangan sampai lewatkan Disney on Ice Everyone's Story. Event yang dipromotori DMEASIA ini masih akan menghibur Anda dan keluarga hingga 22 April 2018, di ICE BSD City, Tangerang, Banten.

(ROS)