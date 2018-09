Cara Mudah Membuat Acar

Jakarta: Acar merupakan salah satu pelengkap dalam beberapa makanan yang ada di Indonesia. Misalnya saja sebagai pendamping dalam nasi goreng, soto, satai, dan masih banyak lagi masakan lainnya.



Untuk membuat acar, mungkin tidaklah sulit karena bahan-bahan yang dibutuhkan juga tidak terlalu banyak dan mudah ditemukan sehingga bagi Anda yang belum pandai dalam memasak pun bisa membuatnya.

Menurut Hugh Acheson, chef dan penulis buku masak "A New Turn in the South" jika Anda ingin membuat acar dengan cepat, potong-potong bahan pembuat acar secara lebih tipis.Ia juga menambahkan, salah satu persiapan yang paling dasar dalam membuat acar dan perlu diperhatikan adalah saat Anda membuat campuran antara air, garam, dan cuka. Usahakan untuk mencampurkannya pada suhu kamar. Acheson juga mengatakan bahwa Anda bisa menggunakan buah sebagai campuran acar. Hal itu berguna agar Anda tidak perlu menambahkan gula tambahan."Ingat bahwa gula dalam kebanyakan acar digunakan untuk menghasilkan rasa yang seimbang," ujar Acheson. "Jika buah atau sayuran itu manis secara alami, Anda sudah tidak perlu menambahkan gula."Dan Anda juga tidak selalu membutuhkan garam. "Garam diperlukan sebagai pengawet, dan saya percaya untuk memaksimalkan rasa dapat menggunakan garam, tetapi itu tidak perlu," ujar Acheson. Untuk pemilihan cuka, Acheson menyarankan untuk menggunakan jenis sari cuka sebagai bahan yang paling umum digunakan.Selain itu, jika Anda ingin membuat cuka yang tepat jangan memotong sayuran secara besar-besar karena tidak akan tercampur dengan sempurna."Kesalahan terbesar yang paling sering dilakukan adalah mereka memotong bahan-bahannya dengan ukuran yang terlalu besar." Untuk penyimpanannya, acar yang sudah jadi hanya perlu disimpan di wadah tertutup rapat dan yang paling penting di dalam lemari es.