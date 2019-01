Sajian Menu Khas Imlek 2019 dari The Media Hotel & Tower

Jakarta: Perayaan Tahun Baru Imlek sudah di depan mata. Merayakan Imlek tak lengkap jika tidak menyantap sajian khasnya. Anda bisa menikmati beragam menu pilihan spesial Imlek di The Media Hotel & Tower.



"Pengunjung bisa menikmati sajian makan malam dengan konsep buffet. Menu terbaik akan disiapkan oleh chef-chef terbaik kami. Mulai appetizer, main course, hingga dessert," tutur Executive Chef The Media Hotel & Towers, Aji Sutarman dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id.

Aneka kuliner yang akan disajikan dalam program promo bertajuk Chinese New Year Eve 2019 The Year of Pig ialah roasted chiken, jelly fish salad, dan salad bar dengan condiment untuk appetizer. Sementara, menu main course yaitu nasi goreng ikan asin, mie goreng ala Singapore, udang telur asin, dan lainnya. Pilihan dessert pun beragam, mulai dari almond pudding serta berbagai pilihan berbagai manisan khas Tiongkok.Event ini diharapkan agar tercipta kehangatan dari pengunjung yang menikmati makan malam bersama kerabat dan keluarga tercinta sambil santap malam. Agar atmosfer Imlek makin terasa, The Media Hotel & Tower juga telah menyiapkan penampilan apik dari Mandarin Singer.Anda bisa menikmati sajian makan malam dengan konsep buffet tersebut hanya dengan Rp 188.000-++ per orang. Acara ini akan berlangsung pada 4 Februari 2019, di The Breezw Cafe lantai 6 mulai jam 19.00 WIB.Dapatkan juga penawaran menarik yakni potongan harga sebesar 25 persen jika melakukan pembayaran dengan debit atau kredit Mandiri, BCA, dan BNI. ntuk informasi lebih lanjut dan reservasi, dapat menghubungi nomor telepon 021-6263001 ext 4413 / what’s app 085925376430 / e-mail ke festive@themediahotel.com(ROS)