Jenis Make Up yang Tak Boleh Ketinggalan Saat Traveling

Jakarta: Make up menjadi hal yang penting bagi banyak perempuan. Ini juga salah satu yang harus dibawa kemanapun mereka pergi, bahkan pada saat traveling.



Jika merasa ribet membawa seperangkat alat make up saat melakukan plesiran, paling tidak meninggalkan jenis make up ini agar penampilan Anda tetap cantik.

BB cream ini salah satu yang penting dibawa. Sebab selain bisa berfungsi menjadi primer, bisa juga dijadikan foundation.Untuk menghemat kontainer make up, bawalah lipstik yang memiliki fungsi ganda. Sehingga Anda bisa mengoleskannya juga menjadi blush on, atau bila dalam keadaan darurat bisa mengoleskannya sebagai eye shadow. Bawalah pensil alis tahan air dan anti noda yang bagus dengan kuas spoolie yang dapat digunakan untuk alis atau eyeliner. Ini adalah salah satu produk yang multifungsi. Anda bisa menggunakannya sebagai highlighter, memperkuat warna eye shadow, pelembap bibir dan lain sebagainya.Alat make up yang satu ini bisa menjadi pengganti kuas. Anda bisa mengaplikasikannya saat memakai BB cream, bronzer hingga blush on.Air mawar ini bisa Anda gunakan sebagai toner sebelum mulai berdandan.Bedak ini membantu Anda untuk lebih meng-cover make up. Anda juga bisa memakainya di area bawah mata.Bronzer selain digunakan untuk menambah dimensi pada wajah, bisa juga dipakai sebagai eye shadow coklat.Maskara bisa dipakai sebagai liner cair (liquid liner). Namun pastikan juga Anda membawa angular brush.