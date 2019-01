Makan Malam Romantis pada Hari Valentine di The Media Hotel & Towers

Jakarta: Ada banyak cara untuk membahagiakan pasangan Anda. Salah satunya adalah dengan mengajak dia makan malam romantis pada hari Valentine.



Bagi Anda yang ingin memanjakan pasangan, bisa datang ke event Feast of Love Valentine's Celebration Dinner di The Media Hotel & Towers pada 14 Februari mulai pukul 18.00.

Hotel yang berada di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat ini menyuguhkan nuansa makan malam romantis lengkap dengan cahaya lilin. Makan malam bersama pasangan pun semakin syahdu dengan pemandangan kerlip lamu kota Jakarta yang terlihat dari ketinggian.Tak hanya itu saja, The Media Hotel & Towers telah menyiapkan sajian makan malam yang spesial pada hari kasih sayang itu. Dengan merogoh kocek Rp500 ribu per pasangan, Anda sudah bisa menyantap menu utama seperti beef tenderloin atau asparagus peppers ragout dan cabernet bordelaise.Makan malam romantis yang akan berlangsung di pool area lantai 6 Breeze Café, The Media Hotel & Towers ini akan semakin syahdu dengan diiringi alunan musik akustik. Bahkan telah disediakan setangkai mawar dan kado spesial untuk pasangan Anda.Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, dapat menghubungi nomor telepon 021-6263001 ext 4413 / what’s app 085925376430 / e-mail ke festive@themediahotel.com. Dan bagi Anda yang melakukan pembayaran menggunakan debit atau credit BNI, Mandiri & BCA akan mendapatkan potongan harga sebesar 25%.(ROS)